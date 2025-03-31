موهبة جبارة، عادل حقي يشيد بأداء سهر الصايغ في "حكيم باشا"

وجه الموزع الموسيقي عادل حقي رسالة للممثلة سهر الصايغ على أدائها التمثيلي في مسلسل “حكيم باشا” والذي شاركت من خلاله في موسم الدراما الرمضانية 2025.

وكتب حقي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “معنى أن أنا كرهتك وماكنتش طايقك طول المسلسل فده يدل على أداء غير عادي وموهبة في التمثيل جبارة، أهنيكي يا برنسة”

وجاء ذلك بعد رسالة الممثلة لجمهورها مساء أمس الأحد بعد عرض الحلقة الأخيرة من مسلسل “حكيم باشا”، حيث قالت: “الحمد لله، يارب تكون برنسه عجبتكم وكل عام وانتم بخير”.

الحلقة الأخيرة من مسلسل حكيم باشا

وشهدت أحداث الحلقة الثلاثين والأخيرة من مسلسل حكيم باشا قيام حكيم بكشف مداخل ومخارج الجبل للضابط،حتى يتمكن من القبض على تجار الآثار والإرهابيين، مقابل أن يصبح شاهد ملك في القضية.

وجاء ضمن أحداث الحلقة الأخيرة أمر برنسة لغزل بأن تطبخ لهم في ظل وجعها وقهرها على ابنها الذي تم قتله على يدهم، لذلك قررت غزل أن تضع لهم السم في الأكل حتى تقتلهم جميعا، وأكلت غزل من نفس الطعام وماتت معهم.

وكما جاء أيضًا ضمن الأحداث تسليم حكيم الآثار لفواز، بعد أن حول لهم الأموال على حسابه البيتكوين، ثم جاءت الشرطة وقبضت عليهم وعلى واصل الذهبي وغراب وجميع من كان في الجبل.

ويذهب حكيم إلى القصر لينتقم من أبناء عمه فيجدهم جميعا موتى على الأرض فيلقي سلاحه ويقرر ترك حياة الحرام، ويعمل في أرض والده.

وبعد مرور عدة سنوات، ظهر له ولدان ثم ظهرت لوما وهي حامل للمرة ثانية، وكذلك صفا كانت حامل أيضا في الولد الثاني، وأثناء عمله في الأرض وجد حكيم تمثالا أثريا فقرر إبلاغ الشرطة وقال حكيم لأولاده في نهاية الحلقة إن الحرام سهل بس الحساب صعب.

أبطال مسلسل حكيم باشا

المسلسل بطولة مصطفى شعبان، دينا فؤاد وسهرالصايغ، رياض الخولي، سلوى خطاب، منذر رياحنة، أحمد فؤاد سليم، سلوى عثمان، فتوح أحمد محمد نجاتي، ميدو عادل، أحمد صيام، فتوح أحمد، هاجر الشرنوبي، هايدى رفعت والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج أحمد خالد أمين، وهو عمل مكون من 30 حلقة.

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