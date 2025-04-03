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المحطة الفضائية تعدّل مدارها لاستقبال مركبة روسية مأهولة

أرشيفية، فيتو
أرشيفية، فيتو

 أعلنت وكالة "روس كوسموس" أن المحطة الفضائية الدولية خضعت لعملية تعديل لمدارها، استعدادا لاستقبال مركبة Soyuz MS-27 الروسية المأهولة.

 

المحطة الفضائية الدولية خضعت لعملية تعديل لمدارها

 وجاء في بيان صادر عن الوكالة:"يوم الأربعاء 2 أبريل الجاري، تم تعديل مدار المحطة الفضائية الدولية لتجهيز الظروف المناسبة لاستقبال مركبة Soyuz MS-27 الروسية، وفي تمام الساعة 12:52 بتوقيت موسكو، تم تشغيل محركات مركبة Progress MS-30 الملتحمة بالمحطة، وعملت المحركات لمدة 1035.5 ثانية، ونتيجة لذلك ازداد ارتفاع مدار المحطة بمقدار 3.6 كلم، ليصبح بعيدا عن الارض مسافة 419 كلم".

 

تجارب علمية على متن المحطة

وكانت "روس كوسموس" قد أشارت في وقت سابق إلى أنها تخطط لإطلاق Soyuz MS-27 نحو المحطة الفضائية الدولية في الثامن من أبريل الجاري، وسيكون على متن المركبة رائدا الفضاء الروسيين، سيرغي ريجيكوفوأليكسي زوبريتسكي، ورائد وكالة ناسا جوناثن كيم.

وبالإضافة إلى الرواد ستحمل المركبة إلى المحطة نحو 180 كلغ من الحمولة التي تتضمن معدات التصوير الفوتوغرافي وتصوير الفيديو، وأغراضا شخصية لطاقم المحطة، وبعض المواد والمعدات اللازمة لإجراء التجارب العلمية على متن المحطة.

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