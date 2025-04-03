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خارج الحدود

رئيسة المفوضية الأوروبية: الرسوم الجمركية الأمريكية ضربة كبيرة للاقتصاد العالمي

رئيسة المفوضية الأوروبية
رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين

حثت الدول الشريكة تجاريا للولايات المتحدة الرئيس دونالد ترامب على إعادة النظر في التعريفات الجمركية الجديدة الواسعة التي فرضها على عشرات الدول.
 

ضربة كبيرة للاقتصاد العالمي

ووصفت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، هذه الإجراءات بأنها "ضربة كبيرة للاقتصاد العالمي".

وتعهدت فون دير لاين بأن بروكسل "مستعدة للرد"، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي "يعد الآن تدابير مضادة إضافية لحماية مصالحنا وشركاتنا إذا فشلت المفاوضات".

لكنها أضافت: "لم يفت الأوان بعد لمعالجة المخاوف من خلال المفاوضات".

كما انتقدت اليابان التعريفات الجمركية ووصفتها بأنها "مؤسفة للغاية"، مشيرة إلى أنها قد تنتهك قواعد منظمة التجارة العالمية وكذلك الاتفاقية التجارية بين الولايات المتحدة واليابان.

وتعد الشركات اليابانية أكبر المستثمرين في الولايات المتحدة، إلا أن طوكيو فشلت في الحصول على إعفاء من هذه التعريفات، حيث أعلن ترامب فرض رسوم جمركية مرتفعة بنسبة 24% على الواردات اليابانية.

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