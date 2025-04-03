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معهد بحوث القطب الشمالي: سرعة غير مسبوقة لذوبان جليد سفالبارد

ذوبان الجليد، فيتو
ذوبان الجليد، فيتو

 قال المكتب الإعلامي لمعهد بحوث القطب الشمالي والقطب الجنوبي إن جليد الجزء الجنوبي الغربي من جزيرة سفالبارد يفقد طبقة من الجليد تبلغ 2.5 متر كل عام.

 

سرعة غير مسبوقة لذوبان الجليد

ووفقا للمكتب رصدت مثل هذه السرعة غير المسبوقة لذوبان الجليد آخر مرة قبل 4000 عام، أي عندما كان الماموث لا يزال على قيد الحياة.

وجاء في بيان المعهد: "أظهرت نتائج الدراسات العلمية سرعة غير مسبوقة لذوبان الجليد في الجزء الجنوبي الغربي من سفالبارد. وقد اتضح أنه في السنوات الخمس الماضية، فقد الجليد سنويا طبقة سمكها حوالي 2.5 متر. ووفقا لبيانات الجغرافيا القديمة، حدث انخفاض مماثل في مساحة جليد سفالبارد آخر مرة قبل حوالي 4 آلاف عام.

 

متابعة ذوبان جليد سفالبارد

وبحسب شبكة «روسيا اليوم»، يشير العلماء، إلى أن متابعة ذوبان جليد سفالبارد له أهمية مبدئية بالنسبة للنظم البيئية في القطب الشمالي، لأن هذه العملية تحدد حجم جريان المياه العذبة، وتؤثر على نظام الأنهر، وديناميكية التربة الصقيعية، وتدفق العناصر الغذائية إلى مياه الخلجان.

ويقول أنطون تيريخوف، الباحث في المعهد: "وتائر ذوبان الجليد مرتفعة جدا. وإذا استمرت الديناميكية الحالية لفقدان الكتلة، فقد يختفي جليد ألديغوندا المرجعي لدينا، الواقع بالقرب من قرية بارنتسبورغ، الذي يبلغ متوسط سمكه حوالي 80 مترا، في غضون ثلاثين عاما تماما أمام أعيننا".

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