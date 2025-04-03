خريطة التلاوات اليوم بإذاعة القرآن الكريم، واحتفاء خاص بالشيخ محمد شبيب "قارئ النصر"

تشهد خريطة التلاوات المقرر إذاعتها، اليوم الخميس 4 شهر شوال 1446 هجرية، عبر أثير إذاعة القرآن الكريم مجموعة قوية من عمالقة التلاوة.

وتنشر فيتو الخريطة الكاملة للتلاوات المجودة المقرر إذاعتها اليوم ومواعيد بثها:



06:17 (ص) للشيخ على محمود وماتيسرمن سورة الأنبياء 10ق



00: 7 (ص) تلاوة للشيخ محمد رفعت وما تيسر من سورة الرحمن 30 ق



00: 8 (ص) تلاوة للشيخ محمود على البنا وما تيسر من سورة إبراهيم 30 ق



38: 8 (ص) تلاوة للشيخ محمود خليل الحصرى وما تيسر من سورة لقمان 15 ق



27: 9 (ص)تلاوة للشيخ عبدالعظيم زاهر وما تيسر من سورة الشعراء 15 ق



44: 9 الختمة المجودة (ص) تلاوة للشيخ عبد الباسط عبدالصمد وما تيسر من سورة سبأ 15ق



20: 11(ص) تلاوة للشيخ محمد أحمد شبيب وما تيسر من سورتى الحجرات / ق ( بمناسبة ذكراه ) 30 ق



03: 12(قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ عبدالرحمن الدروى وما تيسر من سورة النور 30ق



13: 13 ( قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ محمد صديق المنشاوى وما تيسر من سورتى القصص/ العنكبوت 29 ق



53: 13 ( قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ على محمود وما تيسر من سورة يوسف 15 ق



51: 14 ( قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ عبد الفتاح الشعشاعى وما تيسر من سورة هود 29 ق



الختمة المجودة

15:35 تقدمة التلاوة د محمد عبد الله دراز



15:41 مصحف مجود للشيخ كامل يوسف البهتيمى سورة البقرة 29 ق



16:30 (قرآن بعد العصر ) تلاوة للشيخ محمد محمود الطبلاوى وما تيسر من سورة فصلت 15 ق



17:30 (قرآن المغرب) تلاوة للشيخ محمود إسماعيل الشريف وما تيسر من سورة الواقعة ( كاملة ) 45 ق



18:20 (قرآن قبل العشاء ) تلاوة للشيخ عبدالعظيم زاهر وما تيسر من سورة الفتح 15 ق



19:39 (قرآن بعد العشاء ) تلاوة للشيخ محمد صديق المنشاوى وما تيسر من سورة المائدة 15ق



21:30 ( قرآن بعدالعشاء) تلاوة للشيخ عبدالفتاح الشعشاعى وما تيسر من سورة المؤمنون 30 ق



15: 11 (مساءً قرآن السهرة) للشيخ كامل يوسف البهتيمى وما تيسر من سورة مريم 45 ق



24:15 (بعد منتصف الليل) للشيخ محمد أحمد شبيب وما تيسر من سورة القمر ( بمناسبة ذكراه) 44 ق



01:34 (بعد منتصف الليل) للشيخ أحمد نعينع وما تيسر من سورة الرعد 10ق



02:52 (بعد منتصف الليل) للشيخ محمد بدر حسين وما تيسر من سورة غافر 30 ق



الشيخ محمد أحمد شبيب “قارئ النصر”

والشيخ محمد أحمد شبيب التي تحتفي الإذاعة بذكراه لقب بـ"قارئ النصر" حيث صدح صوته العذب في تلاوة فجر يوم السادس من أكتوبر عام 1973«ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون» آيات بينات من سورة «آل عمران»، أطلق عليها فيما «آيات النصر»، واقترن اسمه بنصر أكتوبر المجيد، إذ اعتبرها المصريون بعد تحقيق الانتصارات في حرب أكتوبر المجيدة، بالإشارة الربانية على لحظة النصر.

ولد الشيخ محمد أحمد شبيب في قرية دنديط بمحافظة الدقهلية عام 1934، وكان والده محبًا للقرآن الكريم، لذا حرص على تنشئة ابنه نشأة دينية، ومساعدته على حفظ القرآن كاملًا، لذا أرسله إلى بلدٍ في ميت غمر تضم عددًا من المشايخ الكبار في تلك الفترة.

وفي عام 1951، التحق شبيب بمعهد الزقازيق، واشتهر بتلاوة القرآن بصوتٍ عذبٍ، فتمسّك به مشايخ المعهد، وطلبوا منه أن يفتح لهم اليوم الدراسي بالقرآن، إضافة إلى مشاركته في جميع الاحتفالات التي تقام بمحافظة الشرقية عن طريق الأزهر الشريف.

وامتدت شهرة الطالب محمد أحمد شبيب لمحافظات عدة حتى ذاع صيته في الوجه البحري، ومن ثم تتلمذ شبيب على يد الشيخ محمد إسماعيل، وحفظ القرآن الكريم كاملًا بالتجويد، وفي الكبر صاحب العديد من العلماء وكبار رجال الدين.

إصابة في الحنجرة



وأُصيب شبيب وفي ستينيات القرن الماضي بالتهاب قوي في الحنجرة، كاد أن يفقده صوته العذب في تلاوة القرآن الكريم، لكن بعد علاجه عادة مرة أخرى، وذاع صيته في الإذاعة المصرية؛ ليلقب فيما بعد بقارئ النصر في أهم يوم بتاريخ مصر، بعد إذاعة تلاوته التي قيل عنها أنها أبكت المصريين.

وفي عام 2012 رحل الشيخ محمد أحمد شبيب عن عمر ناهز 74 عامًا، تاركًا خلفه إرثًا من التلاوات الرائعة للقرآن الكريم.

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