أخبار مصر اليوم: تحرك عاجل لعلاج الطفلة المصابة بحادث إلقاء الحجارة على قطار.. موعد التقدم لوظائف مصلحة الجمارك.. والأرصاد تحذر من ارتفاع درجات الحرارة ورياح مثيرة للأتربة

أخبار مصر اليوم، نشر قسم أخبار مصر عددًا من الأخبار والمتابعات المهمة خلال الساعات الماضية، نستعرضها معكم في النشرة التالية:



بيان عاجل من السكك الحديدية بشأن فقد طفلة عينها بسبب رشق القطار بالحجارة

أصدرت وزارة النقل بيانا عاجلا بشأن ما تم تداوله عبر عدد من المواقع الإلكترونية تحت عنوان "قطار أشمون يتعرض للرشق بالحجارة وطفلة صغيرة تفقد عينها".

وأكدت الوزارة في بيانها شجب مثل هذه السلوكيات السلبية الخطيرة التي تتسبب في إصابات بالغة للركاب ولسائقي القطارات وتعرض حياتهم للخطر كما تتسبب في تعطيل سير القطارات وإحداث تلفيات بالجرارات والعربات التي هي ملك للشعب، والتي يتم إصلاحها وصيانتها من ميزانية الدولة.



وأشار البيان إلى أن الوزارة أوضحت بشكل دورى ومكثف عبر حملات التوعية التي أطلقتها عبر كافة وسائل الإعلام خطورة هذه الظاهرة على حياة المواطنين وسائقي القطارات وكذلك من خلال عقد العديد من ندوات التوعية بمختلف المحافظات بمشاركة قيادات الهيئة والقيادات الشعبية والتنفيذية بتلك المحافظات للتأكيد على ضرورة المشاركة الفعالة من وسائل الإعلام المختلفة، ودور العبادات من المساجد والكنائس وقصور الثقافة فى التصدى لهذه الظاهرة وضرورة المشاركة في التوعية من مخاطرها وما تسببه من تعريض لحياة المواطنين وقائدي القطارات للخطر.



وناشدت وزارة النقل المواطنين بضرورة المشاركة معها في التوعية من هذه الظاهرة الخطيرة التي تؤثر على سلامة وحياة الركاب وقائدى القطارات كما تتقدم الوزارة بالدعاء بالشفاء للمصابين من جراء هذه الظاهرة السلبية الخطيرة.

بدون زيادة، أسعار السلع التموينية خلال شهر أبريل



أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية استقرار أسعار السلع التموينية خلال شهر أبريل والتى يستفيد منها نحو 61 مليون مواطن مستحق للدعم التمويني.

استقرار أسعار السلع الأساسية

ومع بداية الشهر وبالتزامن مع إجازة عيد الفطر المبارك، بدأت منافذ التموين (المجمعات الاستهلاكية، البقالين، مشروع جمعيتي)، في توزيع المقررات التموينية وفق القوائم المحددة، حيث حافظت الأسعار على استقرارها، مع توافر كميات كافية من جميع السلع

وجاءت أسعار السلع التموينية خلال شهر أبريل 2025 كالأتي:

السكر المعبأ (1 كيلو جرام): 12.60 جنيها

الأرز المعبأ (1 كيلو جرام): 12.60 جنيها

زيت الخليط (800 مللي): 30.00 جنيها

المكرونة المعبأة (400 جرام): 6.50 جنيهات

الدقيق المعبأ (1 كيلو جرام): 18.00 جنيها

الشاي الناعم (40 جرام): 5.00 جنيهات

الفول المعبأ (500 جرام): 9.00 جنيهات

العدس المجروش (500 جرام): 21.00 جنيها

المسلي الصناعي (800 جرام): 36.00 جنيها

الصلصة (300 جرام): 8.00 جنيهات

المربى (350 جرام): 16.00 جنيها

التونة المفتتة (140 جرام): 18.00 جنيها

الجبنة تتراباك (250 جرام): 14.00 جنيها

مسحوق الغسيل اليدوي (800 جرام): 16.00 جنيها

صابون التواليت (125 جرام): 7.50 جنيها.



تحرك عاجل لعلاج طفلة المنوفية المصابة في حادث إلقاء الحجارة على قطار

استجاب الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء وزير الصحة والسكان، لحالة طفلة المنوفية التي أصيبت في عينها أثناء ركوبها القطار نتيجة إلقاء حجر عشوائي، وذلك بعد مناشدات من عدد من الصحفيين بشأن حالتها.



وأعلن هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، أنه تم إرسال بيانات الحالة للوزير، الذي وعد بالتحرك الفوري، وبالفعل تم التواصل مع مدير مديرية الصحة ومدير فرع التأمين الصحي لإنهاء جميع الإجراءات اللازمة لعلاج الطفلة.

وأبدت مؤسسة "صناع الخير"، برئاسة مصطفى زمزم، استعدادها لتقديم الدعم الطبي والمساعدة الممكنة للحالة، في إطار جهودها الخيرية لعلاج الحالات الحرجة.

يأتي هذا التحرك في إطار حرص الحكومة على سرعة التعامل مع الحالات الإنسانية العاجلة، والتنسيق مع الجهات المختصة لتقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابين.



الأرصاد تعلن درجات الحرارة غدا الخميس بالقاهرة والمحافظات

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، درجات الحرارة غدا الخميس ليسود طقس مائل للحرارة على أغلب الأنحاء ومعتدل على السواحل الغربية والجنوب، مائل للبرودة ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس مائل للبرودة ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء وعلى جنوب الصعيد.



وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:



القاهرة: درجة الحرارة الصغرى 16 ودرجة الحرارة العظمى 28

العاصمة الإدارية:درجة الحرارة الصغرى 16 ودرجة الحرارة العظمى 28

6 أكتوبر: درجة الحرارة الصغرى 17 ودرجة الحرارة العظمى 29

بنها: درجة الحرارة الصغرى 17 ودرجة الحرارة العظمى 28

الإسكندرية:درجة الحرارة الصغرى 14 ودرجة الحرارة العظمى 23

العلمين الجديدة:درجة الحرارة الصغرى 15 ودرجة الحرارة العظمى 22

مطروح:درجة الحرارة الصغرى 14 ودرجة الحرارة العظمى 21

سيوة: درجة الحرارة الصغرى 13 و درجة الحرارة العظمى 28

كاترين: درجة الحرارة الصغرى 08 ودرجة الحرارة العظمى 23



بورسعيد: درجة الحرارة الصغرى 15 ودرجة الحرارة العظمى 23

الزقازيق: درجة الحرارة الصغرى 17 ودرجة الحرارة العظمى 28

الإسماعيلية: درجة الحرارة الصغرى 15 ودرجة الحرارة العظمى 29

السويس: درجة الحرارة الصغرى 17 ودرجة الحرارة العظمى: 28

شرم الشيخ: درجة الحرارة الصغرى 19 ودرجة الحرارة العظمى 31

الغردقة: درجة الحرارة الصغرى 19 ودرجة الحرارة العظمى 30

الفيوم: درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 28

بنى سويف: درجة الحرارة الصغرى 13 ودرجة الحرارة العظمى 29



المنيا:درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 29

أسيوط: درجة الحرارة الصغرى 13 ودرجة الحرارة العظمى: 30

سوهاج: درجة الحرارة الصغرى 14 ودرجة الحرارة العظمى 31

الأقصر: درجة الحرارة الصغرى 18 ودرجة الحرارة العظمى 33

أسوان: درجة الحرارة الصغرى 19 ودرجة الحرارة العظمى 32



موعد التقديم لوظائف مصلحة الجمارك 2025

يزداد البحث من قبل الشباب الخريجين والحاصلين على مؤهلات عليا ومتوسطة حول موعد التقديم لوظائف مصلحة الجمارك 2025.

خلال السطور التالية نستعرض موعد التقديم لوظائف مصلحة الجمارك 2025.



وحول موعد التقديم لوظائف مصلحة الجمارك 2025، أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ عن وظائف بمصلحة الجمارك ويزداد البحث حول، الشروط والمؤهلات المطلوبة للتقديم لوظائف مصلحة الجمارك 2025.

الشروط المطلوبة للتقديم في وظائف مصلحة الجمارك 2025

وعن موعد التقديم لوظائف مصلحة الجمارك 2025، وتضمنت الشروط والأوراق المطلوبة ما يلي:

يجب ألا يزيد عمر المتقدم عن 40 عاما

مؤهل أقل من متوسط



الصورة الشخصية

بطاقة الرقم القومي

المؤهل الدراسي

صحيفة الحالة الجنائية سارية وموجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة (وجهين بحسب الأحوال)

رخصة قيادة مهنية سارية

الموقف من الخدمة العسكرية

إيصال الإيداع البنكي

شهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة في حالة الإعاقة

وأشار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أن التقديم سيكون عبر موقع بوابة الوظائف الحكومية التابع للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وذلك في 9 ابريل 2025 حتي 22 ابريل 2025.

تعليمات التقديم لوظائف مصلحة الجمارك



ووضع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة تعليمات أثناء التقديم تضمنت ما يلي:

يتعين عدم البدء فى إدخال البيانات إلا بعد استيفاء المستندات المطلوبة وسداد الرسوم المقرره والحصول على إيصال الإيداع.

- يجب رفع أصول المستندات المطلوبة بصيغة jpg ولا يتعدى حجم الملف 1 ميجا.

- في حال ما لم تكن المستندات أصلية ملونة سيتم رفض الطلب.

- في حال وجود اختلاف بين البيانات المسجلة بالطلب والبيانات الواردة بالمستندات المرفقة به سيتم رفض الطلب مثال (عدم إدخال الإسم صحيحا وكاملا كما هو ثابت ببطاقة الرقم القومي) سيتم رفض الطلب.

- في حال عدم مطابقة المستندات للشروط المطلوبة بالإعلان سيتم رفض الطلب.

- في حال عدم وضوح البيانات بالمستندات المرفقة سيتم رفض الطلب.

- في حال وجود تعديل بالبيانات في المستندات المرفقة سواء بالكشط أو الحذف أو الإضافة سيتم رفض الطلب..

- في حال الإعاقة يجب إرفاق شهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة وإلا سيتم رفض الطلب.

يلتزم المتقدم لإعلانات الوظائف بإيداع مبلغ 28 جنيهًا لحساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 9450781200 ح- (بنك مصر - بنك القاهرة- البنك الأهلي المصري) علمًا بانه يكون الايصال وارد به اسم الجهاز المركزى للتنظيم والادارة وكذا رقم حساب الجهاز وسيتم رفض طلب المتقدم حال إيداع (مبلغ أقل من المذكور أو ان يكون إيصال الإيداع بتاريخ سابق على تاريخ الإعلان أو باسم شخص آخر غير المتقدم)





- أن يكون المتقدم حاصل فقط على مؤهل أقل من المتوسط وسيتم رفض طلب المتقدم حال ثبوت حصوله على مؤهل أعلى من المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة.



وزارة السياحة تعلن عن القطع الأثرية الجديدة بالمتاحف لشهر أبريل

أعلنت وزارة السياحة والأثار عن القطع الآثرية التي تم اختيارها لتكون قطع شهر أبريل، وذلك عبر استفتاء الجمهور من خلال صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ضمن التقليد الشهري لمتاحف الآثار على مستوى الجمهورية، وذلك في إطار دور المتاحف كمؤسسات ثقافية حضارية تعمل على رفع الوعي السياحي والأثرية لدى جميع فئات المجتمع.

القطع الأثرية المختارة لشهر ابريل

ووقع اختيار الجمهور هذا الشهر على القطع الأثرية التي تسلط الضوء على العديد من المناسبات التي يشهدها هذا الشهر، وأبرزها الاحتفال بيوم التراث العالمي والذي يوافق يوم 18 أبريل، حيث اختارت عدد من المتاحف عرض بعض المقتنيات المكتشفة من المناطق الأثرية المدرجة على قائمة التراث العالمي ومنها القاهرة التاريخية، ومدينة أبو مينا بالأسكندرية، وأسوان، والأقصر، ومنطقة الأهرامات من الجيزة إلى دهشور.



كما تعرض عدد من المتاحف مجموعة من مقتنياتها التي تلقي الضوء على عيد تحرير سيناء الذي يوافق يوم 25 أبريل من كل عام، ويوم المخطوط العربى الموافق يوم 4 أبريل من كل عام.

متحف الفن الإسلامي بباب الخلق



يعرض صفحة من مخطوط نهاية السول، من العصر المملوكي، والتي تصور طبيعة الألعاب وممارسة الرياضات المختلفة التي كانت تلاقي رواجًا بين فئات الشعب آنذاك.



المتحف القبطي بمصر القديمة

يعرض أيقونة القديس الشهيد مارمينا الجعايبي وهو راكبًا على حصانه يهزم الشيطان، كرمز انتصاره على الخطيئة.

متحف قصر محمد على بالمنيل

يعرض لوحة خطية وزخرفية لآيات قرآنية وأحاديث نبوية بطرز خطية فريدة، وكتبها مصطفى عزت أفندي والذي كان خطاطًا عثمانيًا مشهورًا في القرن التاسع عشر.

متحف المركبات الملكية ببولاق

يعرض لوحة محمد علي باشا يمتطي جواده ومن خلفه معركة حربية، وقد أمر برسمها ابنه إبراهيم باشا بعد انتصار والده في حملة فريزر عام ١٨٠٧م، وبعد انتصاره أيضًا على المماليك في مذبحة القلعة عام ١٨١١م.

متحف ايمحتب بسقارة

يعرض قاعدة تمثال الملك زوسر من الحجر الجيري الملون، تصور الملك يطأ بقدميه على الأقواس التسعة، رمز أعداء مصر وطائر الرخيت رمز الشعب المصري، يرفع يديه مؤيدًا وداعما للملك المصري.

متحف ركن فاروق بحلوان

يعرض نموذج لتمثال من الفضة للملك نارمر واقفًا يمسك بيده الصولجان وعلى رأسه تاج الوجه القبلي، ويرتدي رداء "عيد حب - سد" ينتهي من الخلف بذيل الثور.

متحف مطار القاهرة الدولى -مبنى الركاب 2

يعرض مخطوط الدفنار (سير القديسين) من القرن 18 مكتوب بالخط العربي والقبطي، والمخطوط يضم مجموعة من الترانيم تمثل إحياء ذكرى شخصيات بارزه لدى الكنيسة القبطية.



متحف مطار القاهرة الدولى -مبنى الركاب 3

يعرض مخطوط مدون عليه باللغتين العربيه والقبطية، بمداد باللون الأسود، مكون من 183ورقه، مدون على الصفحة الأولى إنه يحتوى على أمثال سليمان ابن داوود، وكتاب أيوب البار وله غلاف من الجلد عبارة عن زخارف نباتية ولسان للغلق، والمخطوط إهداء من بطريركية الأقباط الأرثوذكس في الأزبكية.

متحف الوادي الجديد

يعرض لوحة ورق من العصر العثماني عليها نص لوصف الرسول محمد (صلعم) بالخط الفارسي والثلث.



متحف المجوهرات الملكية

يعرض ميدالية تذكارية من البرونز لموقعة نصيبين مؤرخة عام ١٢٥٥ه‍/١٨٣٩م عليها نقش بارز لمحمد علي باشا، ضربت عام ١٨٤٠ ميلادي بباريس تمجيدًا لانتصاره في موقعه نصابين.

المتحف اليوناني الروماني بالأسكندرية

يعرض شقفة فخار من العصر البيزنطي، تصور جذعين لسيدتين بعيون متسعة، خلفهما شجرة ويحدهما إطار تظهر من خلفه بقايا لحيوان من ذوي المخالب.



الأوقاف: اقتحام بن غفير للمسجد الأقصى تصرف استفزازي يتنافى مع القيم الدينية والإنسانية

أدانت وزارة الأوقاف المصرية بأشد العبارات اقتحام وزير الأمن القومي بحكومة الاحتلال الإسرائيلي إيتمار بن غفير، للمسجد الأقصى المبارك، في تصرف استفزازي يتنافى مع القيم الدينية والإنسانية في ثالث أيام عيد الفطر المبارك.



وأكدت وزارة الأوقاف أن ما تقوم به إسرائيل من انتهاك لحرمة المسجد الأقصى، الذي هو مكان عبادة خالص للمسلمين، يمثل تجاوزًا سافرًا للقانون الدولي ويتناقض مع الشرعية الدولية. هذه الأفعال المتطرفة لا تضر بالسلام فقط، بل تسهم في زيادة حالة التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة.



وشددت الوزارة على أن استمرار هذه الانتهاكات يهدد السلم والأمن الدوليين، داعية المجتمع الدولي إلى تحمل مسئوليته في اتخاذ مواقف رادعة وفعّالة لوقف هذه التصرفات الاستفزازية. كما تحذر من أن السكوت عن هذه الانتهاكات قد يؤدي إلى تفاقم الوضع واندلاع موجة غضب واسعة قد تتسبب في تداعيات خطيرة.



وفي هذا السياق، أكدت وزارة الأوقاف على ضرورة الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي للمقدسات الدينية في القدس، وأن أي مساس بهذه المقدسات سيكون له تداعيات سلبية على الاستقرار في المنطقة والعالم.



بدءا من الأحد، الأرصاد تحذر من ارتفاع درجات الحرارة ورياح مثيرة للأتربة

حذرت هيئة الارصاد الجوية من ارتفاع درجة الحرارة بقيم تتراوح من 5:6 درجات مئوية بدءا من يوم الاحد المقبل يصاحب ذلك نشاط للرياح المثيرة للرمال والاتربة على المناطق المكشوفة.

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الخميس ، ويسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد والوجه البحري،و معتدلا على السواحل الغربية، مائل للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.



ويكون هناك نشاط للرياح على القاهرة الكبرى وجنوب البلاد وجنوب سيناء.

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا



ومن المتوقع أن يسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وعلى السواحل الشمالية وشمال الصعيد وحار على جنوب الصعيد وعلى جنوب سيناء.



كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس مائل للبرودة ليلا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة الغد:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 28

درجة الحرارة الصغرى: 16

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:22

درجة الحرارة الصغرى: 14

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى:31

درجة الحرارة الصغرى: 19

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 30

درجة الحرارة الصغرى: 12

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:33

درجة الحرارة الصغرى:18





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