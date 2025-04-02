وزارة السياحة تعلن عن القطع الأثرية الجديدة بالمتاحف لشهر أبريل

أعلنت وزارة السياحة والأثار عن القطع الآثرية التي تم اختيارها لتكون قطع شهر أبريل، وذلك عبر استفتاء الجمهور من خلال صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ضمن التقليد الشهري لمتاحف الآثار على مستوى الجمهورية، وذلك في إطار دور المتاحف كمؤسسات ثقافية حضارية تعمل على رفع الوعي السياحي والأثرية لدى جميع فئات المجتمع.



القطع الأثرية المختارة لشهر ابريل



ووقع اختيار الجمهور هذا الشهر على القطع الأثرية التي تسلط الضوء على العديد من المناسبات التي يشهدها هذا الشهر، وأبرزها الاحتفال بيوم التراث العالمي والذي يوافق يوم 18 أبريل، حيث اختارت عدد من المتاحف عرض بعض المقتنيات المكتشفة من المناطق الأثرية المدرجة على قائمة التراث العالمي ومنها القاهرة التاريخية، ومدينة أبو مينا بالأسكندرية، وأسوان، والأقصر، ومنطقة الأهرامات من الجيزة إلى دهشور.



كما تعرض عدد من المتاحف مجموعة من مقتنياتها التي تلقي الضوء على عيد تحرير سيناء الذي يوافق يوم 25 أبريل من كل عام، ويوم المخطوط العربى الموافق يوم 4 أبريل من كل عام.

متحف الفن الإسلامي بباب الخلق



يعرض صفحة من مخطوط نهاية السول، من العصر المملوكي، والتي تصور طبيعة الألعاب وممارسة الرياضات المختلفة التي كانت تلاقي رواجًا بين فئات الشعب آنذاك.



المتحف القبطي بمصر القديمة

يعرض أيقونة القديس الشهيد مارمينا الجعايبي وهو راكبًا على حصانه يهزم الشيطان، كرمز انتصاره على الخطيئة.

متحف قصر محمد على بالمنيل

يعرض لوحة خطية وزخرفية لآيات قرآنية وأحاديث نبوية بطرز خطية فريدة، وكتبها مصطفى عزت أفندي والذي كان خطاطًا عثمانيًا مشهورًا في القرن التاسع عشر.





متحف المركبات الملكية ببولاق

يعرض لوحة محمد علي باشا يمتطي جواده ومن خلفه معركة حربية، وقد أمر برسمها ابنه إبراهيم باشا بعد انتصار والده في حملة فريزر عام ١٨٠٧م، وبعد انتصاره أيضًا على المماليك في مذبحة القلعة عام ١٨١١م.





متحف ايمحتب بسقارة

يعرض قاعدة تمثال الملك زوسر من الحجر الجيري الملون، تصور الملك يطأ بقدميه على الأقواس التسعة، رمز أعداء مصر وطائر الرخيت رمز الشعب المصري، يرفع يديه مؤيدًا وداعما للملك المصري.

متحف ركن فاروق بحلوان

يعرض نموذج لتمثال من الفضة للملك نارمر واقفًا يمسك بيده الصولجان وعلى رأسه تاج الوجه القبلي، ويرتدي رداء "عيد حب - سد" ينتهي من الخلف بذيل الثور.

متحف مطار القاهرة الدولى -مبنى الركاب 2

يعرض مخطوط الدفنار (سير القديسين) من القرن 18 مكتوب بالخط العربي والقبطي، والمخطوط يضم مجموعة من الترانيم تمثل إحياء ذكرى شخصيات بارزه لدى الكنيسة القبطية.



متحف مطار القاهرة الدولى -مبنى الركاب 3

يعرض مخطوط مدون عليه باللغتين العربيه والقبطية، بمداد باللون الأسود، مكون من 183ورقه، مدون على الصفحة الأولى إنه يحتوى على أمثال سليمان ابن داوود، وكتاب أيوب البار وله غلاف من الجلد عبارة عن زخارف نباتية ولسان للغلق، والمخطوط إهداء من بطريركية الأقباط الأرثوذكس في الأزبكية.





متحف الوادي الجديد

يعرض لوحة ورق من العصر العثماني عليها نص لوصف الرسول محمد (صلعم) بالخط الفارسي والثلث.



متحف المجوهرات الملكية

يعرض ميدالية تذكارية من البرونز لموقعة نصيبين مؤرخة عام ١٢٥٥ه‍/١٨٣٩م عليها نقش بارز لمحمد علي باشا، ضربت عام ١٨٤٠ ميلادي بباريس تمجيدًا لانتصاره في موقعه نصابين.

المتحف اليوناني الروماني بالأسكندرية

يعرض شقفة فخار من العصر البيزنطي، تصور جذعين لسيدتين بعيون متسعة، خلفهما شجرة ويحدهما إطار تظهر من خلفه بقايا لحيوان من ذوي المخالب.





متحف الإسكندرية القومي

يعرض مجموعة من قنينات من الفخار من العصر القبطي تصور القديس أبو مينا.





متحف مطروح بمرسى مطروح

يعرض مجموعة من قنينات القديس أبو مينا من الفخار عليها أبو مينا واقفًا فى وضعية التعبد بين جملين.

متحف السويس القومي

يعرض نموذج من الحجر الجيري، لمقبرة ملكية من عصر الدولة الوسطى





متحف شرم الشيخ

يعرض برقع لسيدة بدوية مطرز بخيوط مختلفة الألوان، ويتدلي منه قطعة أخري من القماش تُزينها العملات المعدنية.

متحف الإسماعيلية

يعرض ورقة من العصر العثماني تتضمن حكم صادر عن الحكام الشرعيين، عثماني 1035 هجرية.

متحف كوم أوشيم بالفيوم

يعرض مخطوط بيد ياقوت المستعصمي من العصر المملوكي مكونة من ثمانية أبيات من قصيدة أبو إسماعيل الحسين بن علي بن محمد بن عبد الصمد الأصبهاني من كتاب أدب الطف المجلد الثالث وهي قصيدة مميزة تحوي الكثير من الحكم والعبر.





متحف كفر الشيخ

يعرض مخطوط قبطي مكون من 207 ورقة يحتوي على مخطوطات البشائر الأربعة (متى ومرقص ولوقا ويوحنا) مجدول ومحلى بماء الذهب والألوان والفواصل باللون الأحمر.

متحف الغردقة

يعرض مخطوط من 112 ورق عبارة عن مدائح باللغه الفارسية من العصر العثماني. جلدة المخطوط مزينة بزخارف نباتية وخطوط متقاطعة نفذت بالطباعه على الجلد







متحف تل بسطا بالزقازيق



يعرض نموذج من القيشاني للمعبودة سخمت معبودة الحرب عند قدماء المصريين برأس أسد واقفة وممسكة بصولجان من البردي أمام صدرها.





متحف طنطا



يعرض مجموعة من أدوات الحروب من عصور مختلفة منها مجموعة من رؤوس السهام المصنوعة من البرونز من العصر المتأخر وسيف مصنوع من الفضة يرجع لعصر الخديو" محمد توفيق" وأسلحة من البرونز من العصر المتأخر.

متحف ملوي

يعرض تميمه صغيرة للمعبودة سخمت إله الحرب تظهر بجسد سيدة ورأس أنثي الاسد ولها عده القاب منها السيدة العظيمة ومحبوبة بتاح وعين رع وسيده الحرب. ترجع للعصر يوناني روماني.

متحف سوهاج القومي

يعرض لوح مستطيل من الخشب ملصق عليه ورقة داخل إطار أسود عليها كتابات تبدأ بالبسملة بخط الثلث وأسفلها دائرة بها كتابة بخط النسخ تمثل وصف الإمام عليّ للنبي ﷺ وتنتهى المخطوطة بالآية القرآنية «و إنك لعلى خلق عظیم».





متحف التحنيط بالأقصر

يعرض غطاء مومياء "باى آمون" الأب الإلهي للمعبود أمون رع.





متحف الأقصر للفن المصرى القديم

يعرض لعبة السنت المصنوعة من العاج من عصر الدولة الحديثة، وهي عبارة عن مربعات وقطع صغيرة داخل صندوق خشبي.





متحف النوبة بأسوان

يعرض تمثال الجندي الروماني من الحجر الرملي والذي عثر عليه في منطقة فيلة ويرجع تاريخه إلى العصر الروماني.

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