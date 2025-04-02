الأربعاء 02 أبريل 2025
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أخبار مصر

بيان عاجل من السكك الحديدية بشأن فقد طفلة عينها بسبب رشق القطار بالحجارة

وزاره النقل
وزاره النقل

أصدرت وزارة النقل بيانا عاجلا بشأن ما تم تداوله عبر عدد من المواقع الإلكترونية تحت عنوان "قطار أشمون يتعرض للرشق بالحجارة وطفلة صغيرة تفقد عينها".

وأكدت الوزارة في بيانها شجب مثل هذه السلوكيات السلبية الخطيرة التي تتسبب في إصابات بالغة للركاب ولسائقي القطارات  وتعرض حياتهم للخطر كما تتسبب في تعطيل سير القطارات وإحداث تلفيات بالجرارات والعربات التي هي ملك للشعب، والتي يتم إصلاحها وصيانتها من ميزانية الدولة.


وأشار البيان إلى أن  الوزارة  أوضحت  بشكل دورى ومكثف عبر حملات التوعية التي أطلقتها عبر كافة وسائل الإعلام خطورة هذه الظاهرة على حياة المواطنين وسائقي القطارات وكذلك من خلال عقد العديد من  ندوات  التوعية  بمختلف المحافظات بمشاركة قيادات الهيئة والقيادات الشعبية والتنفيذية بتلك المحافظات للتأكيد على ضرورة المشاركة الفعالة من وسائل الإعلام المختلفة، ودور العبادات من المساجد والكنائس وقصور الثقافة فى التصدى لهذه الظاهرة وضرورة المشاركة في التوعية من مخاطرها وما تسببه من تعريض لحياة المواطنين وقائدي القطارات للخطر.

وناشدت وزارة النقل  السادة المواطنين بضرورة المشاركة معها  في التوعية من هذه الظاهرة الخطيرة التي تؤثر على سلامة وحياة الركاب وقائدى القطارات كما تتقدم الوزارة بالدعاء بالشفاء للمصابين من جراء  هذه الظاهرة السلبية الخطيرة.

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