الأربعاء 02 أبريل 2025
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بدون زيادة، أسعار السلع التموينية خلال شهر أبريل

السلع التموينية،فيتو
السلع التموينية،فيتو
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أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية استقرار أسعار السلع التموينية خلال شهر أبريل والتى يستفيد منها نحو 61 مليون مواطن مستحق للدعم التمويني. 

 

يأتي ذلك في إطار جهود الدولة لضبط الأسواق وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.

 

استقرار أسعار السلع الأساسية

ومع بداية الشهر وبالتزامن مع إجازة عيد الفطر المبارك، بدأت منافذ التموين (المجمعات الاستهلاكية، البقالين، مشروع جمعيتي)، في توزيع المقررات التموينية وفق القوائم المحددة، حيث حافظت الأسعار على استقرارها، مع توافر كميات كافية من جميع السلع 

وجاءت أسعار السلع التموينية خلال شهر أبريل 2025 كالأتي:

السكر المعبأ (1 كيلو جرام): 12.60 جنيها

الأرز المعبأ (1 كيلو جرام): 12.60 جنيها

زيت الخليط (800 مللي): 30.00 جنيها

المكرونة المعبأة (400 جرام): 6.50 جنيهات

الدقيق المعبأ (1 كيلو جرام): 18.00 جنيها

الشاي الناعم (40 جرام): 5.00 جنيهات

الفول المعبأ (500 جرام): 9.00 جنيهات

العدس المجروش (500 جرام): 21.00 جنيها

المسلي الصناعي (800 جرام): 36.00 جنيها

الصلصة (300 جرام): 8.00 جنيهات

المربى (350 جرام): 16.00 جنيها

التونة المفتتة (140 جرام): 18.00 جنيها

الجبنة تتراباك (250 جرام): 14.00 جنيها

مسحوق الغسيل اليدوي (800 جرام): 16.00 جنيها

صابون التواليت (125 جرام): 7.50 جنيها

حملات رقابية لمنع التلاعب بالأسعار

وتحرص الجهات الرقابية على تكثيف حملاتها لضمان التزام المنافذ التموينية بالأسعار الرسمية، ومنع أي محاولات للتلاعب أو احتكار السلع. 

كما يتم اتخاذ إجراءات مشددة ضد المخالفين، لضمان استمرار توفير المنتجات التموينية بأسعارها المعلنة.

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أجازة عيد الفطر أسعار السلع التموينية أسعار السلع التموينية خلال شهر أبريل

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