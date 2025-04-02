تحرك عاجل لعلاج طفلة المنوفية المصابة في حادث إلقاء الحجارة على قطار

استجاب الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء وزير الصحة والسكان، لحالة طفلة المنوفية التي أصيبت في عينها أثناء ركوبها القطار نتيجة إلقاء حجر عشوائي، وذلك بعد مناشدات من عدد من الصحفيين بشأن حالتها.

وأعلن هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، أنه تم إرسال بيانات الحالة للوزير، الذي وعد بالتحرك الفوري، وبالفعل تم التواصل مع مدير مديرية الصحة ومدير فرع التأمين الصحي لإنهاء جميع الإجراءات اللازمة لعلاج الطفلة.

وأبدت مؤسسة "صناع الخير"، برئاسة مصطفى زمزم، استعدادها لتقديم الدعم الطبي والمساعدة الممكنة للحالة، في إطار جهودها الخيرية لعلاج الحالات الحرجة.

يأتي هذا التحرك في إطار حرص الحكومة على سرعة التعامل مع الحالات الإنسانية العاجلة، والتنسيق مع الجهات المختصة لتقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابين.

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