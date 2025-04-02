الأربعاء 02 أبريل 2025
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رياضة

محمد عادل فتحي يكتب: دعوني أحلم

المهندس محمد عادل
المهندس محمد عادل فتحي المشرف على الكرة بالمقاولون

خير اللهم اجعله خير.. رأيت حلما وكأني أتابع مباراة في الدوري الإنجليزي وأشاهد الفِرَق وهي تحمل أسماء المدن وتمتلئ المدرجات بأبناء المدينة داعمين لفريقهم الذي يمثل حلمهم. 
 

بدأ الحلم في أحد ملاعبنا العريقة بمباراة مصرية تحمل سمات ما نشاهده في الدوري الانجليزي بشغف وانتماء الجماهير والأجواء التنافسية بين فريقين يحملان أسماء محافظات مصرية كما نشاهد أسماء المدن الإنجليزية.
 

استغرقت في الحلم أكثر ووجدتني أمام دوري جديد وهو دوري المحافظات ويتمتع بكل المقومات التي تساهم في النجاح فالمسابقة بين المحافظات والمدن كل باسم مدينته وتتنافس فيه بعيدا عن الأندية الحالية واللاعبين المسجلين بها ومسابقاتنا القائمة لأشاهد العديد من الفرص والمكاسب أهمها منح فرص لمواهب لم ترى النور في الأندية وهي كثيرة كما شاهدنا ذلك في الدورات الرمضانية وكم المواهب بها ومستوى التنافسية رغم تنظيمها بجهود ذاتية وإمكانيات ضعيفة ووجدت لاعبين مميزين يلعبون من أجل كرة القدم فقط لامتاع أنفسهم وإمتاع أبناء مدينتهم. 


استمر الحلم مع توضيح أكثر لما تصنعه هذه البطولة لتصبح بمثابة رافد جديد للأندية التقليدية ومن ثم المنتخبات وتكون أيضا فرصة تسويقية واستثمارية مستقبلا والأهم ستمنح الحق والفرصة لممارسة الرياضة لشباب مصر في جو تنافسي جديد وتزيد من الاهتمام بمراكز الشباب وما بها من مواهب. 
 

أحد الأصدقاء بجواري سأل وكيف نوفر الموارد لهذه البطولة التي تبدو ضخمة لأنها تجوب محافظات الجمهورية وتحتاج لامكانات كبيرة وهنا وجدتني استعيد ما طرحته منذ سنوات وهو تشفير مسابقاتنا ومنها الدوري والذي يخصص جزء من موارده لتمويل مثل تلك المشروعات المفيدة لشبابنا ولكرة القدم المصرية ككل. 
 

الحلم به تفاصيل كثيرة  ولكني في النهاية استيقظت وقلت كيف يحدث هذا في مصر ونحن لم نطبق نظام تشفير المباريات والذي سيكون مصدر دخل لهذا المشروع وغيره من المشروعات التي تساهم في تطوير الرياضة وكرة القدم المصرية وقلت لنفسي كفى أحلام فالبعض هنا يرفض طرح فكرة التشفير حتى لو كان المقابل 100 سنويا أي أقل من 10 جنيهات شهريا. 


كيف نحلم ونحن رافضين للتطوير وكل ما حولنا يتقدم ويتطور، واكتفيت بالوقت القصير الذي رأيت فيه الحلم وأردت أن أشارك معكم هذه اللحظات الجميلة بالنسبة لي ما دام الواقع يرفض.

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محمد عادل فتحي الدوري الانجليزي الدورات الرمضانية دوري المحافظات

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