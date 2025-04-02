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بث مباشر مباراة ليفربول وإيفرتون في الدوري الإنجليزي 2025، شاهد قناة مجانية أون لاين

ليفربول وإيفرتون،
ليفربول وإيفرتون، فيتو

بث مباشر مباراة ليفربول وإيفرتون في الدوري الإنجليزي 2025، شاهد قناة مجانية أون لاين ، يخوض فريق ليفربول مواجهة هامة في التاسعة مساء اليوم الأربعاء، عندما يستضيف نظيره إيفرتون، في ديربي الميرسيسايد، ضمن منافسات الجولة الثلاثين من الدوري الإنجليزي.

ويسعى ليفربول للفوز على إيفرتون في ديربي الميرسيسايد من أجل توسيع فارق النقاط مع وصيفه آرسنال إلى 12 نقطة مجددًا، وذلك بعد أن فاز الجانرز أمس على فولهام بهدفين مقابل هدف.

ويحتل ليفربول صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 70 نقطة، ويتواجد إيفرتون في المركز الخامس عشر برصيد 34 نقطة.

موعد مباراة ليفربول ضد إيفرتون في الدوري الإنجليزي

تنطلق مباراة ليفربول ضد إيفرتون اليوم في الدوري الإنجليزي في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

القناة الناقلة لمباراة ليفربول أمام إيفرتون في الدوري الإنجليزي

تذاع مباراة ليفربول أمام إيفرتون في الدوري الإنجليزي عبر قناة beIN Sports HD 1.

بث مباشر ليفربول وإيفرتون في الدوري الإنجليزي 2025 

تقدم “فيتو” بث مباشر ليفربول وإيفرتون في الدوري الإنجليزي 2025:

تشكيل ليفربول المتوقع أمام إيفرتون في الدوري الإنجليزي

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: جاريل كوانساه، إبراهيما كوناتي، فان دايك، أندرو روبرتسون.

خط الوسط: ريان جرافنبيرخ، أليكسيس ماك أليستر، دومينيك سوبوسلاي.

خط الهجوم: محمد صلاح، كودي جاكبو، لويس دياز.

تاريخ لقاءات ديربي الميرسيسايد


وانتهى آخر لقاء بين ليفربول وإيفرتون 2-2 في المباراة التي جمعتهما بالدور الأول لمسابقة الدوري الانجليزي 2-2.

وبدأت لقاءات ليفربول ضد إيفرتون في 13 أكتوبر 1894، لتتوالى بعد ذلك مواجهاتهما، حيث تحمل المباراة المقبلة الرقم 246 في مختلف المسابقات.

ويمتلك ليفربول، الأفضلية في المباريات السابقة، عقب تحقيقه 99 انتصارا على منافسه، الذي فاز في 68 لقاءً، بينما فرض التعادل نفسه على 78 مواجهة، وأحرز لاعبو ليفربول 345 هدفا، مقابل 271 هدفا لإيفرتون.

كما تعتبر هذه هي المباراة رقم 66 بين الفريقين في الدوري الإنجليزي الممتاز بنظامه الجديد، حيث شهدت المواجهات السابقة بالبطولة أيضا تفوق ليفربول، الذي حقق 28 فوزا، مقابل 11 انتصارا لإيفرتون، بينما خيم التعادل على 26 لقاءً، وأحرز لاعبو ليفربول 91 هدفا مقابل 57 هدفا لإيفرتون.

مواعيد مباريات ليفربول في شهر أبريل 


ليفربول ضد إيفرتون - الدوري الإنجليزي - يوم الأربعاء 2 أبريل - 9:00 مساءً مساءً بتوقيت القاهرة.

فولهام ضد ليفربول - الدوري الإنجليزي - يوم الأحد 6 أبريل  - 3 عصرًا بتوقيت القاهرة.

ليفربول ضد وست هام - الدوري الإنجليزي - يوم الأحد 13 أبريل 2025 - 3 عصرًا بتوقيت القاهرة.

 

ليستر سيتي ضد ليفربول - الدوري الإنجليزي - يوم الأحد 20 أبريل - 5:30 مساءً بتوقيت القاهرة.

ليفربول ضد توتنهام - الدوري الإنجليزي - يوم الأحد 27 أبريل - 6:30 مساءً بتوقيت القاهرة.

 

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