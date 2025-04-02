طريقة عمل "موس الرنجة"، وصفة مبتكرة ومميزة فى العيد

طريقة عمل موس الرنجة، الرنجة من الأكلات المشهورة فى مصر خاصة خلال أعياد الربيع وعيد الفطر المبارك وهي عادة مصرية قديمة.

وطريقة عمل موس الرنجة، من الطرق المبتكرة واللذيذة لتحضير الرنجة فى العيد بعيدا عن الطرق التقليدية.

وتقدم الشيف سارة أحمد، طريقة عمل موس الرنجة.

مكونات عمل موس الرنجة:-

2 فيليه رنجة مدخنة

100 جرام جبن كريمي

2 ملعقة كبيرة كريمة طهي

1 ملعقة صغيرة خردل

1 ملعقة صغيرة عصير ليمون

1 ملعقة صغيرة زيت زيتون

رشة فلفل أسود

بصل أخضر مفروم (للتزيين)

شرائح خبز محمص (للتقديم)

طريقة عمل موس الرنجة:

نبدأ بإزالة الجلد عن فيليه الرنجة وتقطيعه إلى قطع صغيرة.

في محضر الطعام، نضع قطع الرنجة ونضيف الجبن الكريمي والكريمة والخردل وعصير الليمون وزيت الزيتون.

نخلط المكونات جيدًا حتى نحصل على قوام كريمي ناعم.

نتبل الخليط بالفلفل الأسود حسب الرغبة، ثم نخلط مرة أخرى.

ننقل موس الرنجة إلى وعاء التقديم ونتركه في الثلاجة لمدة 30 دقيقة ليصبح أكثر تماسكًا.

نزينه بالبصل الأخضر المفروم ويُقدم مع الخبز المحمص.

يمكن إضافة القليل من الشبت والكزبرة لإضفاء نكهة طازجة.

إذا كنت تفضل القوام الأخف، يمكن إضافة ملعقة إضافية من الكريمة.

يُقدم كمقبلات شهية بجانب السلطات أو المشروبات الباردة.

طريقة عمل موس الرنجة

فوائد الرنجة للصحة

ومن فوائد الرنجة التى تدفع لتناولها الآتي:

مصدر غني بالبروتين، ومن أول وأهم فائدة للرنجة أنها مصدر ممتاز للبروتين الحيواني عالي الجودة، والبروتين ضروري لبناء العضلات والأنسجة، ويساعد على إصلاح الخلايا ودعم الجهاز المناعي، حيث تحتوي كل 100 جرام من الرنجة على كمية جيدة من البروتين، مما يجعلها خيار مناسب لمن يبحث عن بدائل مغذية للحوم الحمراء.

غنية بالأحماض الدهنية اوميجا 3، حيث تحتوي الرنجة على نسبة عالية من الأحماض الدهنية غير المشبعة، وخاصة "أوميجا 3"، وهي دهون صحية تلعب دورا مهما في تحسين صحة القلب، تقليل الالتهابات، وتنشيط وظائف الدماغ.

كما تساهم اوميجا 3 في تقليل مستويات الكوليسترول الضار وزيادة الكوليسترول الجيد، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب وتصلب الشرايين.

تعزيز صحة الدماغ، والدهون الصحية الموجودة في الرنجة، خصوصًا اوميجا 3، تساعد في دعم وظائف الدماغ، وقد أظهرت بعض الدراسات أنها تقلل من خطر الإصابة بأمراض مثل الزهايمر والاكتئاب.

تناول الرنجة بشكل معتدل قد يساعد على تحسين الذاكرة والتركيز.

مصدر للفيتامينات والمعادن، والرنجة غنية بفيتامين D الذي يساعد في امتصاص الكالسيوم والحفاظ على صحة العظام والأسنان.

تحتوي على فيتامين B12 المهم لتكوين خلايا الدم الحمراء ووظائف الجهاز العصبي.

تحتوي الرنجة على معادن مهمة مثل الحديد، الفوسفور، السيلينيوم، واليود، وهي ضرورية لصحة الجسم بشكل عام.

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