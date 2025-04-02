فوائد الرنجة، تقلل من أمراض القلب والدماغ

فوائد الرنجة، تُعد الرنجة أشهر أنواع الأسماك المملحة التي ترتبط بعيد الفطر، وكذلك شم النسيم، وقد لا يعلم الكثيرون أنها تحتفظ بالعديد من الفوائد الغذائية والصحية التي تجعلها خيارًا غذائيًا رائعا.



أكدت الدكتورة مروة كمال أخصائية التغذية العلاجية، أن الرنجة من الأطعمة التي توفر العديد من الفوائد الصحية بفضل غناها بالبروتينات، والأحماض الدهنية أوميجا-3، والفيتامينات والمعادن.



وتستعرض الدكتورة مروة، في السطور التالية أهم فوائد الرنجة لصحة الجسم.



القيمة الغذائية للرنجة



تحتوي الرنجة على مجموعة مميزة من العناصر الغذائية الضرورية لصحة الإنسان، ومن أبرزها:

البروتينات: تحتوي الرنجة على نسبة عالية من البروتين، وهو عنصر ضروري لبناء العضلات وإصلاح الأنسجة.

الأحماض الدهنية أوميجا-3: تُعد الرنجة مصدرًا ممتازًا لأحماض أوميجا-3 الدهنية، التي تلعب دورًا هامًا في تعزيز صحة القلب والدماغ.

الفيتامينات: مثل فيتامين D، فيتامين B12، وفيتامين A، التي تساعد في تقوية العظام وتعزيز المناعة.

المعادن: مثل الحديد، البوتاسيوم، المغنيسيوم، والزنك، التي تدعم وظائف الجسم المختلفة.

فوائد الرنجة

أهم فوائد الرنجة لصحة الجسم



1. تعزيز صحة القلب

تحتوي الرنجة على نسبة عالية من أحماض أوميجا-3 الدهنية، التي تلعب دورًا مهمًا في تقليل الالتهابات وتحسين صحة القلب. تساعد هذه الأحماض في تقليل مستويات الكوليسترول الضار (LDL) وزيادة مستويات الكوليسترول الجيد (HDL)، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية.

2. تحسين صحة الدماغ والوظائف الإدراكية

تساهم أحماض أوميجا-3 في تحسين وظائف الدماغ والذاكرة، وقد أظهرت الدراسات أن استهلاك الأسماك الدهنية مثل الرنجة يمكن أن يقلل من خطر الإصابة باضطرابات الدماغ مثل مرض ألزهايمر والخرف.

3. تقوية العظام

تحتوي الرنجة على نسبة جيدة من فيتامين D، وهو فيتامين أساسي لصحة العظام، حيث يساعد في امتصاص الكالسيوم وتقليل خطر الإصابة بهشاشة العظام. كما أن الفوسفور الموجود في الرنجة يعزز صحة العظام والأسنان.

4. تحسين صحة الجهاز المناعي

تحتوي الرنجة على فيتامين B12 والزنك، اللذين يلعبان دورًا مهمًا في تعزيز جهاز المناعة. يساعد فيتامين B12 في إنتاج خلايا الدم الحمراء، بينما يعزز الزنك مقاومة الجسم للأمراض والعدوى.

5. دعم صحة العيون

يُعتبر فيتامين A الموجود في الرنجة من الفيتامينات الضرورية لصحة العين، حيث يساعد في تقليل خطر الإصابة بأمراض العيون المرتبطة بالتقدم في العمر، مثل التنكس البقعي وإعتام عدسة العين.

6. المساعدة في فقدان الوزن

تُعد الرنجة خيارًا غذائيًا جيدًا لمن يرغبون في فقدان الوزن، حيث تحتوي على نسبة عالية من البروتينات التي تعزز الشعور بالشبع لفترة أطول، مما يقلل من تناول السعرات الحرارية الزائدة. كما أن الدهون الصحية فيها تساعد في تنظيم الشهية وتحفيز عملية الأيض.

الفوائد المرتبطة بطريقة تحضير الرنجة



أضافت الدكتورة مروة، أنه على الرغم من الفوائد العديدة للرنجة، إلا أن طريقة تحضيرها تلعب دورًا كبيرًا في مدى تأثيرها على الصحة.

يُفضل تناولها مشوية أو مطهوة بدلًا من تناولها مملحة أو مدخنة بكثرة، حيث إن الملح الزائد قد يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم واحتباس السوائل في الجسم.

الرنجة لصحة الجسم

أضرار الإفراط في تناول الرنجة



رغم الفوائد العديدة للرنجة، إلا أن الإفراط في تناولها قد يؤدي إلى بعض المشكلات الصحية، منها:

ارتفاع نسبة الصوديوم: تحتوي الرنجة المملحة على نسبة عالية من الملح، مما قد يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب.

التعرض للملوثات: قد تحتوي بعض أنواع الرنجة على كميات ضئيلة من المعادن الثقيلة مثل الزئبق، لذا يُفضل تناولها باعتدال.

مشكلات الهضم: يمكن أن يسبب تناول كميات كبيرة من الرنجة المملحة اضطرابات في الجهاز الهضمي مثل الانتفاخ أو عسر الهضم.

نصائح لتناول الرنجة بشكل صحي



يُفضل اختيار الرنجة المدخنة أو المملحة باعتدال لتقليل كمية الملح المستهلكة.

يمكن نقع الرنجة في الماء أو الحليب قبل تناولها لتقليل نسبة الملح.

تناولها مع الخضروات الغنية بالألياف مثل الخس والخيار والطماطم لتقليل تأثير الصوديوم.

استهلاكها كجزء من نظام غذائي متوازن يشمل مصادر غذائية متنوعة.

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