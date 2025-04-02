حقيقة وفاة رفعت الأسد في إحدى دول الكاريبي

انتشرت خلال الساعات الأخيرة أنباء عن وفاة رفعت الأسد عم الرئيس السوري المخلوع، خلال وجوده في إحدى دول الكاريبي، وفق ما جاء في بيان نعي متداول.

حقيقة وفاة رفعت الأسد

وعلقت منصة "تأكد"، المتخصصة بتقصي الحقائق ومحاربة التضليل، على تلك الأنباء قائلة: "ردًا على الاستفسارات الواردة حول حقيقة النعوة المتداولة مؤخرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي نُسبت إلى عم الهارب بشار الأسد رفعت الأسد، نوضح ما يلي: تضمنت النعوة عدة عبارات وكلمات ذات طابع ساخر، من بينها وصفه بالعقيد الركن، في حين أن آخر رتبة عسكرية مُنحت له كانت لواء".

وأضافت: "أشارت النعوة إلى أن وفاته وقعت في إحدى دول الكاريبي، وهي معلومة لا توجد أي مصادر موثوقة تؤكد صحتها أو حتى وجوده في تلك المنطقة".

وتابعت المنصة: "جاء في النعوة أيضًا أنه سيتم حرق جثمانه، بالإضافة إلى تضمين آية قرآنية غير مألوفة في سياق النعوات، الأمر الذي يزيد من الشكوك حول صحتها".

وختمت بالتأكيد على أنه "علاوة على ذلك، لم تُسجل أي إشارة أو إعلان عن وفاته في حسابات أفراد عائلة الأسد عند البحث باستخدام الكلمات المفتاحية ذات الصلة. وبناءً على ما سبق، يُرجح أن هذه النعوة نُشرت في إطار ما يُعرف بكذبة أول ابريل".

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