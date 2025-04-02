نجم الزمالك: انسحاب الأهلي أفضل قرار لصالح الأبيض بعد صفقة عبد الله السعيد

علق هيثم فاروق لاعب الزمالك السابق، على أزمة مباراة القمة الأخيرة، التي شهدت انسحاب الأهلي بسبب اعتراض إدارة النادي الأحمر على خوض المواجهة بطاقم تحكيم مصري.

وقال هيثم فاروق خلال تصريحات تلفزيونية: “موضوع انسحاب الأهلي من مباراة القمة كان يصب في مصلحة الزمالك بشكل كبير جدًا، لأنه منحهم فترة طويلة للاستشفاء وتعديل ترتيب البيت من الداخل والتقاط الأنفاس، أرى أنه بالفعل أفضل قرار اتخذه الأهلي لمصلحة الزمالك في السنوات الأخيرة بعد قرار التعاقد مع عبد الله السعيد”.

وتابع: "قرار انسحاب الأهلي، هو أفضل قرار لصالح نادي الزمالك تم من خارج نادي الزمالك، الأهلي خدم الزمالك".

هيثم فاروق

وواصل: "بغض النظر عن قرارات الرابطة، لكني أرى أن الزمالك يسير بشكل مميز جدًا، وأرى أنه ذهب إلى جنوب إفريقيا بغيابات عبد الله السعيد وشيكابالا للإصابة وبنتايج بسبب مشكلة إدارية، بالإضافة إلى حسام أشرف ومحمد السيد لأسباب فنية، فأرى أن الزمالك أعد العدة جيدًا للمباراة رغم طول الرحلة".

وانتهت مواجهة الزمالك وستيلينبوش الجنوب أفريقي، بالتعادل السلبي في المباراة التي جمعتهما على ملعب استاد كيب تاون، في ذهاب ربع نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية، للموسم الحالي 2024/2025.

وكان الشوط الأول شهد تبادلا للاستحواذ على الكرة بين الفريقين وغياب الفرص الحقيقية للتهديف.

وفي الدقيقة 36 أهدر مصطفى شلبي فرصة للتهديف من خلال تسديدة من داخل منطقة الجزاء مرت أعلى المرمى.

وفي الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول نجح حسام عبد المجيد في إنقاذ مرمى الأبيض من فرصة تهديف لفريق ستيلينبوش الجنوب أفريقي.

ومع بداية الشوط الثاني، واصل الزمالك اعتماده على التأمين الدفاعي حيث فشل الفريق الجنوب أفريقي في شن أي هجمات خطيرة على مرمى الفريق الأبيض.

ومع منتصف الشوط، بدأ الزمالك في تنشيط هجومه وسيطر على الكرة وتبادل الهجمات مع الفريق الجنوب أفريقي، وكان أبرز الهجمات في الدقيقة 75 بعد اختراق من أحمد سيد زيزو من الجهة اليمنى لتصل الكرة إلى عمر جابر الذي أرسل كرة عرضية أبعدها الدفاع قبل أن يسددها مصطفى شلبي.

وفي الدقيقة 85، أهدر الزمالك فرصة التقدم بعد رأسية من ناصر منسي الذي استغل عرضية من زيزو ليحولها إلى مرمى ستيلنبوش إلا أن حارس الفريق الجنوب أفريقي أبعدها لتصطدم بالقائم، وتضيع فرصة ذهبية على الزمالك، لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي.

تشكيل الزمالك أمام ستيلينبوش في الكونفدرالية الأفريقية

ودخل الزمالك مباراة ستيلينبوش في الكونفدرالية بتشكيل ضم كلا من:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: حسام عبد المجيد – محمود حمدي "الونش" – صلاح مصدق.

خط الوسط: عمر جابر – أحمد فتوح – نبيل عماد دونجا – محمد شحاتة.

خط الهجوم: مصطفى شلبي – سيف الجزيري - أحمد مصطفى "زيزو".

وتواجد على مقاعد البدلاء، محمد صبحي وأحمد حسام ومصطفى الزناري ومحمد حمدي وأحمد محمود.

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