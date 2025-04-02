قنصل مصر في جنوب أفريقيا يتواصل مع بعثة الزمالك قبل مواجهة ستيلينبوش

يحرص القنصل عمر شعيب قنصل مصر في جنوب أفريقيا على التواصل باستمرار مع بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك المتواجدة في جنوب أفريقيا لخوض مباراة ستيلينبوش في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.



وكان القنصل استقبل بعثة الفريق الأبيض في مطار كيب تاون ورافقها إلى فندق الإقامة كما حضر تدريبات الفريق قبل المباراة المرتقبة أمام بطل جنوب أفريقيا.



ويحرص القنصل عمر شعيب على التواصل مع محمد طارق عضو مجلس الإدارة ورئيس بعثة الفريق في جنوب أفريقيا بالإضافة إلى التواجد في فندق الإقامة، لتلبية كافة احتياجات البعثة وتوفير كافة التسهيلات لهم.



ونقل القنصل كمال شعيب لإدارة البعثة تحيات السفير أحمد شريف سفير مصر في جنوب أفريقيا، وتأكيده على تبلية كافة طلبات البعثة منذ وصولها وحتى المغادرة بصورة مثالية في ظل تواجده خارج جنوب أفريقيا حاليا لظروف سفره.



ومن المقرر أن يحضر القنصل المصري لمباراة الزمالك أمام ستيلينبوش مع عدد من أعضاء السفارة المصرية في جنوب أفريقيا.

ويحل الزمالك ضيفًا على ستيلينبوش بطل جنوب أفريقيا في الثالثة عصر اليوم الأربعاء، في ذهاب دور الثمانية لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

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