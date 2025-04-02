كولر يستفسر عن تطورات إصابة نجم الأهلي

استفسر مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن تطورات إصابة أحمد نبيل كوكا لاعب الفريق والتي تعرض لها وأبعدته عن مواجهة الهلال السوداني التي أقيمت أمس الثلاثاء.

وحقق النادي الأهلي الفوز على الهلال السوداني بهدف دون رد، في مباراة الفريقين أمس الثلاثاء، على ملعب إستاد القاهرة الدولي، في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكان أحمد نبيل كوكا تعرض للإصابة خلال تواجده رفقة منتخب مصر، والتي غاب على أثرها عن الأهلي أمام الهلال.

ماذا يحتاج الأهلي لحسم التأهل لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا رسميا

وبتحقيق النادي الأهلي الفوز في مباراة الذهاب بهدف نظيف، فإنه يحتاج لحسم التأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا رسميا إلي التعادل أو الفوز بأي نتيجة في مباراة العودة، أو الخسارة بأي نتيجة بفارق هدف واحد فقط، بشرط أن تكون تلك النتيجة ليست 1-0.

وفي حال انتهاء مباراة العودة بنتيجة 1-0 لصالح فريق الهلال السوداني يلجئ الفريقين إلى الوقت الإضافي وفي حال استمرار نفس النتيجة تتجه المباراة إلى ركلات الترجيح لحسم الفريق المتأهل لدور الـ 4.

موعد مباراة الأهلي المقبلة أمام الهلال السوداني والقنوات الناقلة

ويلتقي النادي الأهلي في مباراته المقبلة مع فريق الهلال السوداني في مباراة الإياب والتي تقام يوم 8 من شهر أبريل الجاري.

وتنقل مباراة الإياب بين الأهلي والهلال السوداني عبر قناة بين سبورت الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال إفريقيا.

ويخوض فريق الهلال السوداني مبارياته ببطولة دوري أبطال إفريقيا في موريتانيا، بسبب الأوضاع السياسية التي تمر بها دولة السودان خلال الفترة الماضية.

يذكر، أن المتأهل من مباراة الأهلي والهلال، سيلاقي المتأهل من مواجهة الترجي التونسي وصن داونز الجنوب إفريقي في دور نصف نهائي من دوري أبطال إفريقيا.

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