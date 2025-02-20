هيثم فاروق: الكونفدرالية ستبقى في ميت عقبة

وجه هيثم فاروق، نجم نادي الزمالك السابق، الشكر لمجلس إدارة القلعة البيضاء بعد الموافقة على تمثيله للنادي في حفل قرعة الاتحاد الأفريقي لدور ربع نهائي بطولة الكونفدرالية.

وقال فاروق في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع كابتن محمد صبري، المُذاع على قناة نادي الزمالك: "تمثيل نادي الزمالك في القرعة شرف كبير، وطريق الفريق في قرعة الكونفدرالية جيدة للغاية وحال تأهل الزمالك إلى الدور النهائي سيكون لقاء الإياب في القاهرة مثلما حدث في النسخة الماضية".

وأضاف: "كأس الكونفدرالية سيبقى فى ميت عقبة ولن يغادرها والزمالك يملك فريق قوي والجميع يخشاه وليس العكس، ومعدن لاعبي الزمالك يظهر في الأوقات الصعبة والمباريات الكبيرة".

وأوضح: "فزنا على الأهلي في 5 مباريات مقابل هزيمة واحدة في فترة وجودي بنادي الزمالك، وأتمنى أن يكون هناك حالة من التركيز داخل الفريق قبل لقاء القمة".

وكان نادي الزمالك قد تلقى خطابًا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" يفيد بتحديد يوم 2 أبريل المقبل موعدًا لمباراة الذهاب أمام ستيلينبوش الجنوب إفريقي في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية، على أن تقام المباراة بجنوب إفريقيا، في حين ستقام مباراة العودة يوم 9 أبريل على ستاد القاهرة الدولي.

وأسفرت قرعة الدور نصف النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية عن مواجهة الفائز من الزمالك وستيلينبوش الجنوب إفريقي للفائز من مواجهة المصري البورسعيدي وسيمبا التنزاني.

جدير بالذكر أن الزمالك كان قد تأهل لدور الثمانية بعدما تصدر المجموعة الرابعة برصيد 14 نقطة من 4 انتصارات وتعادلين.

الفرق الصاعدة لربع نهائي الكونفدرالية الأفريقية

وفي مسابقة كأس الكونفدرالية، تأهل حامل اللقب الزمالك بعد تصدره لمجموعته، وجاء المصري البورسعيدي في المركز الثاني، كما تأهل شباب قسنطينة واتحاد العاصمة من الجزائر، وانضم إليهم نهضة بركان المغربي وصيف بطولة العام الماضي، وأسيك ميموزا الإيفواري، وسيمبا التنزاني، ونادي ستيلينبوش الجنوب أفريقي الوافد الجديد على مسابقات الاتحاد الأفريقي.

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