الأربعاء 02 أبريل 2025
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رياضة

5 معلومات عن منافس الزمالك في ربع نهائي الكونفدرالية

الزمالك، فيتو
الزمالك، فيتو

الزمالك، يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مواجهة قوية اليوم أمام فريق ستيلينبوش الجنوب أفريقي، في ذهاب ربع نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية للموسم الحالي 2024-2025.

ومن المقرر أن تقام مباراة الزمالك مع الجنوب أفريقي في الـ3 عصرا بتوقيت القاهرة.

وفيما يلي أهم 5 معلومات عن منافس الزمالك في مباراة اليوم،،،

- تأسسس النادي الجنوب أفريقي عام 2016

- أنهى الموسم الماضي محتلا المركز الثالث في دوري جنوب أفريقيا برصيد 50 نقطة، بالتساوي مع الوصيف أورلاندو بيراتس.

- توج بكأس جنوب أفريقيا موسم 2023-2024، ودوري الدرجة الثانية موسم 2018-2019.

- يتولى تدريب الفريق مدرب محلي منذ موسم 2017 وهو ستيف باركز وعمره 57 عاما.

- تأهل للدور ربع النهائي في الكونفدرالية الأفريقية بعد احتلال وصافة مجموعته بـ9 نقاط.

ومن المتوقع أن يبدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من

حراسة المرمي: محمد عواد 

خط الدفاع: أحمد فتوح وحسام عبد المجيد وصلاح مصدق والونش وعمر جابر 

خط الوسط: دونجا ومحمد شحاته وناصر ماهر وزيزو 

خط الهجوم: سيف الجزيري 

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