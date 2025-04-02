الأربعاء 02 أبريل 2025
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خارج الحدود

خروج عربتي قطار عن مسارهما وإخلاء 61 شخصا فى التشيك

خروج عربتي قطار عن
خروج عربتي قطار عن مسارهما فى التشيك، فيتو

خرجت عربتان من قطار ريجيو جيت السريع عن مسارهما، اليوم الأربعاء في محطة أوسترافا للقطارات في التشيك، دون ورود أنباء فورية عن وقوع إصابات جراء الحادث.

خرجت عربتان من قطار عن مسارهما فى التشيك

وذكر راديو "براغ الدولي" في نشرته الناطقة بالإنجليزية، أن الحادث وقع في حوالي الساعة السابعة صباح اليوم بالتوقيت المحلي للتشيك عندما كان القطار متجها من "نافسي" في منطقة "فريدك-ميستك" إلى العاصمة "براغ" عبر مدينة "أولوموك"، مشيرا إلى أن رجال الإطفاء تمكنوا بالتعاون مع الشرطة من إخلاء 61 شخصا من القطار.

حجم الخسائر الناجمة عن الحادث 

وأضاف الراديو أنه تم تقدير حجم الخسائر الناجمة عن الحادث بنحو أربعة ملايين كرونة تشيكية، مشيرا إلى أنه تم فتح تحقيق من أجل تحديد أسباب وقوع الحادث.

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قطار ريجيو جيت السريع التشيك خرجت عربتان من قطارعن مسارهما

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