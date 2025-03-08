السبت 08 مارس 2025
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محافظات

حملات مكبرة بالإسماعيلية لمصادرة الألعاب النارية (صور)

جانب من الألعاب النارية
جانب من الألعاب النارية التي تم مصادرتها،فيتو

تابع اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، مجهودات مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة والإدارات التموينية بمراكز ومدن الإسماعيلية، فيما يخص مراقبة وضبط الأسواق والمخابز؛ لضمان توافر كافة السلع الأساسية للمواطنين وبجودة مميزة وأسعار عادلة، ووصول الدعم الذي تقدمه الدولة لمستحقيه.  

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تنفيذ عدة حملات مكبرة 

حيث قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، بتنفيذ عدة حملات بنطاق محافظة الإسماعيلية، للتفتيش والرقابة على المحال التجارية والأسواق، والرقابة على المخابز البلدية المدعمة. 

جانب من الحملات،فيتو
جانب من الحملات،فيتو
جانب من الحملات،فيتو
جانب من الحملات،فيتو

نتائج الحملات المكبرة 

ومن جانبها قالت شيماء عمر مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة الإسماعيلية، أن الحملات أسفرت عن ضبط نصف طن دقيق بلدي مدعم قبل بيعه بالسوق السوداء، وضبط كمية كبيرة من الألعاب النارية ومصادرتها، بالإضافة لضبط ٢٥٠ عبوة من السجائر مجهولة المصدر، و٢٠٠ كيس شيبسي منتهي الصلاحية. 
 

جانب من الحملات،فيتو
جانب من الحملات،فيتو
جانب من الحملات،فيتو
جانب من الحملات،فيتو

مجال الرقابة على المخابز 

وأضافت وكيل وزارة التموين في محافظة الإسماعيلية إنه تم تحرير ٣ محاضر لعدم نظافة أدوات العجن، ٣ محاضر لعدم إنتاج خبز مطابق للمواصفات، ٩ محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، ٧ محاضر لوحة، ٦ محاضر لعدم إعطاء بون الصرف للمواطنين. 

 

جانب من الحملات،فيتو
جانب من الحملات،فيتو
جانب من الحملات،فيتو
جانب من الحملات،فيتو

  مجال الأسواق والمحال التجارية 

بالاضافة إلى تحرير ٢٩ محضر عدم الإعلان عن الأسعار، ٣٥ محضر لعدم حمل شهادة صحية، ٤ محاضر عمل أوكازيون بدون تصريح، محضر لعدم استخدام لافتة باللغة العربية على واجهة المحل، ٤ محاضر بيع بأزيد من السعر الرسمي، محضرين لعدم تغطية اللحوم البلدية بشاش أبيض، ٣ محاضر منتجات مجهول المصدر، وفي مجال المستودعات، تم تحرير محضر لعدم استلام كامل حصة البوتاجاز، ٥ محاضر لعدم الإعلان عن أسعار أسطوانات البوتاجاز.
 

جانب من الحملات،فيتو
جانب من الحملات،فيتو
جانب من الحملات،فيتو
جانب من الحملات،فيتو
جانب من الحملات،فيتو
جانب من الحملات،فيتو

 

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