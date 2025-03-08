إقبال من شباب الإسماعيلية على ورشة ابدأ حلمك للتمثيل (صور)

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة اللواء خالد اللبان، تدريبات مشروع "ابدأ حلمك"، بمحافظة الاسماعيلية ضمن الورشة الدائمة لتدريب الشباب على فنون المسرح، وإعداد الممثل، في إطار برامج وزارة الثقافة.

تعليم حرفية التمثيل

وشهد الأسبوع الثاني من المشروع المنفذ بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، تقديم ورشة متخصصة لتعليم حرفية التمثيل، بقصر ثقافة الإسماعيلية استمرت لمدة يومين.

جانب من الورشة،فيتو

جانب من الورشة،فيتو

تقييم الممثلين خلال التجارب



قام المدرب المخرج محمد جبر مدرب حرفية التمثيل، واعتمد خلال التدريبات التي أقيمت بقصر ثقافة الإسماعيلية على إظهار إمكانيات المشاركين والتعرف على نقاط الضعف والقوة فى الأداء التمثيلى من خلال مجموعة متنوعة من تدريبات التمثيل والحرفية.

جانب من الورشة،فيتو

جانب من الورشة،فيتو

بحضور المخرج احمد طه المدير الفني للمشروع، والمخرج محمد حامد المدير الاقليمي

حيث تستمر فاعليات الورشة والتدريبات مع المدربين فى جميع مجالات الفن المسرحى وتنفذ من خلال إقليم القناة وسيناء الثقافي، بإدارة الدكتور شعيب خلف، وفرع ثقافة الاسماعيلية، برئاسة شيرين عبد الرحمن

جانب من الورشة،فيتو

جانب من الورشة،فيتو

ويستمر المشروع لمدة 6 أشهر، يتلقى خلالها المشاركون تدريبات شاملة على فنون المسرح، يقدمها نخبة من الخبراء والأكاديميين، وتختتم بعرض فني احتفالا بتخرج دفعة جديدة من أبناء المحافظة



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