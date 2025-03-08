السبت 08 مارس 2025
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محافظات

بسبب صاروخ، إصابة أسرة كاملة بحروق في الإسماعيلية

الإسعاف، فيتو
الإسعاف، فيتو

تعرضت أسرة مكونة من 4 أفراد بمدينة الإسماعيلية، مساء اليوم السبت، بحروق خطرة من الدرجتين الثانية والثالثة، جراء اندلاع حريق داخل شقتهم السكنية وقت الإفطار. 

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قول الشهود العيان 

وقال أحد شهود العيان إن الحريق نشب بسبب لهو نجلهم الصغير، إذ أشعل صاروخا داخل المطبخ بالقرب من خط الغاز، مما أدى إلى اندلاع النيران وانتشارها في أنحاء الشقة. 

 

أسماء المصابين في الحادث 

وأسفر الحادث عن إصابة كل من الأسرة التي تعيش بمدينة الإسماعيلية وتتكون من: نصر رمضان محمد محمود (53 عامًا) – حروق من الدرجة الثانية، و  سماح محمد عبد الرحمن (42 عامًا) – حروق من الدرجة الثانية، ومنة نصر (15 عامًا) – حروق من الدرجتين الثانية والثالثة، وجنة نصر (17 عامًا) – حروق من الدرجة الثالثة.

 

الألعاب النارية تبتر إصبع طفل بالإسكندرية

تعرض بعض المواطنين، لإصابات خطيرة بسبب الألعاب النارية  منذ انطلاق شهررمضان، فهناك منْ فقط بصره، وهناك من بتر إصبعه، ومن جُرح وجهه. 

وتعرض طفل لجروح خطيرة في كف يده، كما تعرض لبتر في إصبع الإبهام، أثناء لهوه بصاروخ انفجر في يده، وتم نقله إلى المستشفى بمحافظة الإسكندرية.

 

شاب يفقد بصره بالجيزة

وفي محافظة الجيزة فقد شاب بصره في إحدى عينيه، بسبب الألعاب النارية، حيث تعرض لإصابة بالغة أدت إلى نزيف في القرنية وانفجار في العين اليمنى، ما تسبب في فقدانه البصر.

والشاب كان عائدًا من عمله قبل موعد الإفطار، وفوجئ بمجموعة من الأطفال يلهون بإطلاق “صواريخ ألعاب نارية” في الشارع، وعلى سبيل "الدعابة"، قام أحدهم بإلقاء صاروخ ناري بالقرب منه، إلا أن الحظ جعله ينفجر مباشرة في وجهه، ما أدى إلى إصابته إصابة خطيرة في عينيه، خاصة العين اليمنى.

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