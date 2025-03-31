الإثنين 31 مارس 2025
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العيد فرحة

شرع الله تعالى لنا أمة الإسلام عيدين نفرح ونبتهج ونسعد فيهما، عيد الفطر المبارك، وعيد الأضحى، وهما عبارة عن مكافئة ومنحة من الله عز وجل للمسلمين، والعيد فرحة، ومفهوم الفرحة بالعيد عند أهل محبة الله تعالى هو السعادة والفرح والسرور لطاعة المحبوب عز وجل، وتأدية ما فرضه سبحانه وتعالى عليهم من صيام الشهر الكريم، وحج بيته الحرام حبا وطواعية، وتدليلا على صدقهم في محبته جل جلاله.. 

 

فقد أمرهم سبحانه بالصيام فصاموا وصانوا، فأقبل الله تعالى منهم وكافأهم بأيام عيد الفطر المبارك، وأمرهم بحج بيته الحرام وأداء الشعائر والمناسك فلبوا ندائه عز وجل، وخرجوا من متاع الدنيا وأقبلوا بإحرامهم متجردين من متاع الدنيا وزينتها خارجين من الأهل والمال والأوطان طاعة وحبا في ربهم ومولاهم سبحانه، فتقبل منهم وجعلهم لهم فرحة عاجلة ومكافئة في الدنيا، فشرع لهم عيد الأضحى، وما إدخره لهم سبحانه وتعالى في الآخرة من الفضل والعطاء والتكريم أكبر وأعظم.. 

 

هذا والواجب إستقبال أيام العيد بالشكر لله تعالى الذي وفقهم وأعانهم على عبادته وطاعته سبحانه وتعالى، والواجب أيضا إدخالهم السرور على قلوب أهليهم وإخوتهم من المسلمين من الفقراء والمساكين والأرامل واليتامى وأبناء السبيل والغارمين والمساكين، وإن ندخل السعادة على قلوبهم..

 

ولنتذكر قول الرسول الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم "أحب عبادة إلى الله إدخالك السرور على قلب أخيك المسلم"، وقوله عليه الصلاة والسلام "ما عبد الله تعالى بشئ أحب إليه من بعد الفرائض من جبر الخاطر"، وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم "ثلاثة يخاطبهم الله عز وجل يوم القيامة على منابر من النور. مشبع الجوعان ومكسي العريان. ودليل المحتاج"، وفي رواية: "ومغيث المهوف ".

 

ولنتذكر أن الكرم والإحسان من أحب خصال المؤمن التي يحبها الله سبحانه، وفي الحديث عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال "الكريم حبيب الله، حبيب رسوله، حبيب خلقه. قريب من الجنة بعيد عن النار، والبخيل عدو الله، عدو رسوله، عدو خلقه قريب من النار بعيد عن الجنة"، وقوله "لقمة في بطن جائع أفضل من عبادة سبعين سنة".. 

 

فيه هدى وشفاء (21)

فيه هدى وشفاء (20)

 

هذا ويقول تبارك في علاه في الحديث القدسي "من حبي لعبدي الكريم لقبته إسمي فأنا الكريم وإني لأستحي يوم القيامة أن أنشر له ديوان وأقيم له ميزانا فإنه كان يتكرم في الدنيا على خلقي وأنا أكرم الأكرمين أفلا أكرمه"، وفقنا الله تعالى وإياكم إلى ما يحبه ويرضاه. 

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