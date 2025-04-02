رئيس مياه القناة يعلن انتظام عمل المحطات والشبكات خلال أيام عيد الفطر

أعلن اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم الأربعاء، انتظام سير العمل في جميع القطاعات والمناطق، وخاصة محطات المياه ورفع ومعالجة الصرف الصحي والشبكات بمحافظات" السويس، الإسماعيلية، وبورسعيد"، والتي تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية، طوال أيام عيد الفطر المبارك.

متابعة انتظام العمل بالمحطات

وأكد اللواء عبد الحميد عصمت، إنه يتابع على مدار الساعة انتظام سير العمل في جميع المحطات، سواء مياه الشرب أو رفع ومعالجة الصرف الصحي.

بالإضافة إلى رفع درجة الاستعداد بفرق الطوارئ والحملة الميكانيكية بجميع المعدات المتمثلة في سيارات الطوارئ، ومياه الشرب، وسيارات الكسح، وسيارات النافوري، والتدخل السريع، وذلك ٔلمجابهة أي حدث خلال أيام عيد الفطر المبارك، مع التأكد من جاهزية فرق التطهير بالصرف الصحي لمواجهة أي انسداد مفاجئ في الخطوط الرئيسية أو الفرعية لشبكات.



متابعة البيانات الاحصائية

وقال رئيس المياه والصرف الصحي بمحافظات القناة، أنه يتابع بنفسه وبصفة شخصية، البيان الإحصائي بإجمالي عدد العينات التى يتم أخذها من مياه الشرب لعمل التحليل المطلوبة يوميًا على مدار لـ24 ساعة، للتأكد من مدى صلاحيتها، وضمان جودتها الصحية والمذاقية الشكلية من أجل الحفاظ على صحة المواطنين.

تواجد الكميائيين بالمعامل

لافتا الي تواجد الكيميائيين بجميع المعامل التابعة للشركة خلال فترة عيد الفطر المبارك، وذلك للقيام برفع العينات من المحطات والشبكات والمنازل ودار العبادة بصورة مستمرة، وذلك استمرارًا لتنفيذ الخطة التى تستهدف تقديم خدمة متميزة لأهالي إقليم القناة." السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد".

متابعة معدلات استهلاك المياه

وأضاف اللواء عبد الحميد عصمت، أنه تم الأخذ في الاعتبار أوقات الذروة وارتفاع معدلات استهلاك المياه خلال أيام عيد الفطر المبارك، حيث نعمل طبقا للخطة الموضوعة للمناطق الساخنة التي قد تشهد استهلاك للمياه بكميات كبيرة، مع الاستمرار في أعمال تطهير شبكات وخطوط الصرف الصحي، حتى تستوعب أي زيادة متوقعة، بالإضافة إلى جاهزية جميع المولدات الكهربائية بالمحطات، سوء مياه الشرب أو الصرف الصحي، لضمان استمرار تشغيل تلك المحطات فترات طويلة عند حدوث انقطاع مفاجئ للتيار الكهربائي.

وأشار اللواء عبد الحميد عصمت، بالتجاوب الفوري والسريع مع الأعطال المفاجئة وتوفير كل المعدات للانتهاء من الإصلاحات في فترة زمنية وجيزة للحفاظ على استمرارية الخدمة المقدمة لمواطني إقليم القناة، مع استمرار منع إجازات جميع العاملين في المواقع الهامة، بالإضافة الي متابعة كافة الشكاوى الواردة إلى الخط الساخن، وغرفة الطوارئ والعمل على حلها فورًا.

وأوضح اللواء عبد الحميد عصمت، إلى أن جولاته المفاجئة مستمرة سوء على محطات مياه الشرب أو رفع الصرف الصحي بجميع مناطق محافظات "السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، بالإضافة الي محطات معالجة الصرف الصحي، وأعمال الملس والتطهير للشبكات، ومتابعة أعمال الصيانة التي تجري لبعض المحطات لإطالة عمرها الافتراضي والاستمرارية في العمل، والعملية الدورية لغسيل شبكات مياه الشرب، والتأكد من ضبط جودة المياه.

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