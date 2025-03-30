40 جنيهًا للتذكرة، خريطة عروض أفلام عيد الفطر بسينما الشعب

تقدم الهيئة العامة لقصور الثقافة في عيد الفطر المبارك 2025، 4 أفلام جديدة من أفلام موسم العيد بعدد من قصور ومراكز الثقافة في 16 محافظة من خلال مشروع سينما الشعب بسعر موحد ومخفض 40 جنيها للتذكرة.

فيلم نجوم الساحل

والأفلام هي: "نجوم الساحل" ويعرض بكل من: قصر ثقافة روض الفرج بالقاهرة، قصر ثقافة طنطا، قصر ثقافة ببا ببني سويف، وقصر ثقافة أسيوط.

فيلم فار بـ 7 أرواح

فيلم "فار بـ 7 أرواح"يقدم في: مسرح 23 يوليو بالمحلة، وقصر ثقافة الإسماعيلية.

فيلم سيكو سيكو

ويعرض فيلم "سيكو سيكو" في كل من: قصر السينما بجاردن سيتي بالقاهرة، مكتبة البحر الأعظم بالجيزة، قصر ثقافة القناطر الخيرية بالقليوبية، قصر ثقافة الأنفوشى بالإسكندرية، قصر ثقافة أبو المطامير وقصر ثقافة دمنهور بالبحيرة، قصر ثقافة الزقازيق بالشرقية، المركز الثقافي بكفر الشيخ، سينما السادات بالمنوفية، قصر ثقافة العريش بشمال سيناء، قصر ثقافة شرم الشيخ بجنوب سيناء، سينما هيبس بالوادي الجديد، وقصر ثقافة قنا".

فيلم الصفا الثانوية بنات

وأخيرا فيلم "الصفا الثانوية بنات" ويعرض بكل من: قصر ثقافة دمنهور، قصر ثقافة الزقازيق، وقصر ثقافة قنا.



وتقام الحفلات بجميع المواقع المشار إليها بدءا من العاشرة صباحا، حتى الثانية عشرة منتصف الليل.

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