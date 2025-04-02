الأربعاء 02 أبريل 2025
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صحة ومرأة

فوائد الذرة الصفراء، تحمي من أمراض القلب وسرطان القولون

الذرة الصفراء، فيتو
الذرة الصفراء، فيتو

فوائد الذرة الصفراء، الذرة الصفراء من الخضراوات الشهيرة التي تقدم في مصر كنوع من أنواع التسالي الشهيرة في مصر.

وفوائد الذرة الصفراء، عديدة لقيمتها الغذائية العالية حيث تحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والعناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم وينصح الخبراء بتناولها.

وتقول الدكتورة منى أيمن استشاري التغذية العلاجية، إن الذرة الصفراء من أهم المحاصيل الزراعية في العالم، وهي غذاء رئيسي لكثير من الشعوب، حيث تُستخدم في العديد من الأطعمة والمشروبات، وتتميز بقيمتها الغذائية العالية، مما يجعلها خيارًا صحيًّا يُفضَّل إضافته إلى النظام الغذائي اليومي.

عناصر غذائية مهمة موجودة في الذرة الصفراء 

وأضافت منى، أن الذرة الصفراء تحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن الضرورية للجسم، مثل فيتامين A، B، وE، بالإضافة إلى معادن مثل الماغنسيوم، البوتاسيوم، الحديد، والزنك، كما أنها تحتوي على نسبة جيدة من الألياف، مما يجعلها غذاءً متكاملًا يُسهم في تعزيز صحة الجسم.

فوائد الذرة الصفراء 
فوائد الذرة الصفراء 

فوائد الذرة الصفراء للصحة 

وتابعت، أن من فوائد الذرة الصفراء التي تدفعنا لتناولها:

  • تحسين صحة الجهاز الهضمي، لاحتوائها على نسبة عالية من الألياف الغذائية، تُساعد الذرة الصفراء في تحسين عملية الهضم ومنع الإمساك، كما تعمل الألياف على تعزيز صحة الأمعاء وتقليل خطر الإصابة بأمراض الجهاز الهضمي، مثل القولون العصبي وسرطان القولون
  • وتعزيز صحة القلب، حيث تُعتبر الذرة مصدر ممتاز للأحماض الدهنية غير المشبعة، مثل أحماض اوميجا 3، التي تُساعد في تقليل مستويات الكوليسترول الضار في الدم، مما يُقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والشرايين.
  • مضادات الأكسدة الموجودة في الذرة تُساهم في حماية الأوعية الدموية من التلف.
  • دعم صحة العيون، وتحتوي الذرة الصفراء على نسبة عالية من مضادات الأكسدة مثل اللوتين والزياكسانثين، وهم عنصران أساسيان لصحة العيون، حيث يُساعدان في تقليل خطر الإصابة بأمراض العين المرتبطة بالتقدم في العمر، مثل التنكس البقعي وإعتام عدسة العين.
  • مصدر للطاقة، وتُعد الذرة الصفراء مصدرًا غنيا بالكربوهيدرات المعقدة، مما يجعلها طعامًا مثاليًا لتزويد الجسم بالطاقة اللازمة للقيام بالأنشطة اليومية، لذلك، يُنصح الرياضيون والأشخاص النشطون بإدخال الذرة في وجباتهم للحفاظ على مستويات الطاقة المثلى.
  • تقوية جهاز المناعة، وبفضل احتوائها على الفيتامينات والمعادن، تُساهم الذرة الصفراء في تعزيز عمل الجهاز المناعي، مما يُساعد الجسم على مقاومة الأمراض والعدوى. كما أن مضادات الأكسدة الموجودة فيها تُساعد في محاربة الجذور الحرة التي تُسبب تلف الخلايا.
  • تحسين صحة البشرة والشعر، وتُساعد الفيتامينات والمعادن الموجودة في الذرة الصفراء، مثل فيتامين E، في تحسين صحة البشرة والحفاظ على نضارتها، كما تُساهم فيتامينات B في تقوية الشعر وتقليل تساقطه، مما يجعل الذرة مكونًا طبيعيًا مفيدًا للعناية بالجمال.
  • مناسبة لمرضى السكري، وعلى الرغم من احتوائها على الكربوهيدرات، إلا أن الذرة الصفراء تُساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم، بسبب احتوائها على الألياف التي تُبطئ امتصاص الجلوكوز، مما يُقلل من خطر ارتفاع نسبة السكر في الدم.
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