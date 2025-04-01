الثلاثاء 01 أبريل 2025
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وزارة الطاقة السورية تعلن انقطاع الكهرباء عن جميع أنحاء البلاد

سوريا، فيتو
سوريا، فيتو

أعلنت وزارة الطاقة السورية، في بيان صادر عنها اليوم الثلاثاء، أن التيار الكهربائي انقطع في جميع أنحاء البلاد نتيجة عدة أعطال فنية في الشبكة الوطنية، لافتة إلى أن العمل جار على معالجة المشكلة.

انقطاع التيار الكهربائي عن كامل أنحاء سوريا

وقال متحدث باسم وزارة الطاقة السورية في تصريحات صحفية: "شهدت سوريا انقطاعا للتيار الكهربائي في جميع أنحاء البلاد مساء يوم الثلاثاء بسبب أعطال في عدة نقاط في الشبكة الوطنية".

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وأكد المتحدث أن "الفرق الفنية تعمل على معالجة المشكلات".

 

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سوريا التيار الكهربائي دمشق

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