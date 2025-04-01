رئيس بلدية دوما: أكثر من 300 مستوطن هاجموا القرية

قال رئيس بلدية دوما سليمان حسن دوابشة، اليوم الثلاثاء: أكثر من 300 مستوطن هاجموا القرية وأطلقوا الرصاص الحي وأحرقوا مركبات ومنازل.

أكثر من 300 مستوطن هاجموا القرية وأطلقوا الرصاص الحي

وأضاف سليمان حسن: لقرية تتعرض لاعتداءات متكررة من المستوطنين، وأحرقوا أكثر من 5 مركبات.

وتابع: إصابة 5 فلسطينيين بإطلاق جيش الاحتلال قنابل الغاز والرصاص الحي وجيش الاحتلال قام بحماية المستوطنين الذين هاجموا القرية.

واستطرد: الإصابات بين الفلسطينيين تتراوح بين المتوسطة والخفيفة وحكومة الاحتلال تحرض المستوطنين على شن هجمات ضد الفلسطينيين، وجيش الاحتلال أطلقوا الرصاص الحي وقنابل الغاز على الفلسطينيين.

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