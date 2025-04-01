تنس الطاولة، عمر عصر يودع جولة السلسلة العالمية من الدور الأول

تنس الطاولة، ودع عمر عصر لاعب المنتخب الوطني لتنس الطاولة المصنف 19 عالميا، منافسات جولة أبطال السلسلة العالمية، المقامة حاليا في كوريا الجنوبية.

وخسر عمر عصر أمام اللاعب الصيني بينج تشيانج المصنف 22 عالميا بنتيجة (0-3)، ليودع منافسات جولة أبطال السلسلة العالمية من الدور الأول.

وكان عمر عصر شارك مع منتخب مصر في منافسات أولمبياد باريس 2024، وحقق أداء مميز دون حصد ميدالية.

وقال حينها عمر عصر، لاعب منتخب مصر لتنس الطاولة: "الهدف من مشاركتنا في أولمبياد باريس 2024 أننا نحرز ميداليات لبلدنا، وكان نفسنا نساهم ولو بشكل بسيط في زيادة عدد الميداليات ولكنه حلم مؤجل للدورة الأولمبية المقبلة".

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