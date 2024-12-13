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رياضة

أشرف حلمي رئيسا لاتحاد تنس الطاولة

أشرف حلمي، فيتو
أشرف حلمي، فيتو

تنس الطاولة، فاز أشرف حلمي برئاسة اتحاد تنس الطاولة بعد التفوق على منافسه تامر وفقي، في الانتخابات المقامة حاليا بمقر مبنى الاتحادات في مدينة نصر، لانتخاب مجلس إدارة جديد يتولى مهمة إدارة الاتحاد المصري لـ4 سنوات مقبلة.

وحصد أشرف حلمي 19 صوتا مقابل 14 صوتا لمنافسه تامر وفقي، ليفوز برئاسة الاتحاد لدورة انتخابابية تمتد حتى المشاركة في أولمبياد لوس أنجلوس 2028.

قائمة المرشحين في انتخابات تنس الطاولة

وتشهد انتخابات اتحاد تنس الطاولة صراعا قويا في مختلف المقاعد، وتضم قائمة المرشحين كل من:

الرئيس: تامر وفقي - أشرف حلمي 

نائب الرئيس: عبد العزيز السيسي - خالد الحفني

أمين الصندوق: محمد الماوي - محمود أباظة

العضوية: أشرف عبد الفتاح - وليد عبد العال - محمد غريب - هبة الله حامد - سامي سعيد، - رغد مجدي - هشام ناجي - عمرو فهمي

تشكيل مجلس إدارة اتحاد تنس الطاولة

ويتشكل مجلس إدارة اتحاد تنس الطاولة وفقا للائحة من رئيس ونائب وأمين صندوق و4 أعضاء بينهم سيدة على الأقل، وتضم الجمعية العمومية 33 هيئة لها حق الحضور والتصويت.

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