إعلان نتائج بطولة تنس الطاولة للجامعات والمعاهد العليا المصرية

أقيمت منافسات بطولة تنس الطاولة في رحاب جامعة عين شمس، بالتعاون مع الاتحاد الرياضي المصري للجامعات والاتحاد المصري لتنس الطاولة، بمشاركة (٢٤٠) طالبًا وطالبة من (٤٥) جامعة برعاية كل من الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس الاتحاد الرياضي للجامعات، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وبإشراف الدكتور أحمد كامل سكرتير عام الاتحاد الرياضي للجامعات.

وقد أسفرت النتائج النهائية للبطولة عن الآتي:

** ترتيب فرق طلبة:

-المركز الأول/ التعليم العالى

-المركز الثانى/ جامعة حلوان

-المركز الثالث/ جامعة الإسكندرية

** ترتيب فرق طالبات:

-المركز الأول/ جامعة مصر الدولية

-المركز الثانى/ جامعة قناة السويس

-المركز الثالث/ جامعة الإسكندرية

** ترتيب زوجى طلبة:

-المركز الأول/ عمرو محمود - بيجاد خالد، جامعة القاهرة

-المركز الثانى/ مؤمن وليد - وليد محمد، التعليم العالى

-المركز الثالث/ مروان جمال - زياد محمود، جامعة الإسكندرية

** ترتيب زوجى طالبات:

-المركز الأول/ هنا أحمد - تبارك أسامة، جامعة قناة السويس

-المركز الثانى/ شهد خالد - كنزى هيثم، جامعة مصر الدولية

-المركز الثالث/ فريدة محمد - مريم حسن، الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري

** ترتيب ذوي القدرات:

* كراسى رجال:

-المركز الأول/ رجب شريف رجب، جامعة طنطا

-المركز الثانى/ محمد أحمد أبو العلا، جامعة أسيوط

* إيمائي رجال ذهنى:

-المركز الأول / أحمد عصام الدين، جامعة الإسكندرية

-المركز الثانى/ كريم شريف محمد، جامعة الأهرام الكندية

-المركز الثالث/ أحمد مؤمن فرج، جامعة حلوان

* أرجل معاقة رجال:

-المركز الأول/ كريم سيد صادق، جامعة قناة السويس

-المركز الثانى/ بلال عمرو محمد، جامعة الإسكندرية

-المركز الثالث/ ميكاريوس رزق حكيم، جامعة حلوان

* أرجل معاقة بنات:

-المركز الأول/ دينا نوير شازلى، جامعة أسيوط

-المركز الثانى/ سما جمال محمد، التعليم العالى

* إيمائى بنات:

-المركز الأول/ فاطمة طارق عبدالله، جامعة حلوان

-المركز الثانى/ ريهام عمار سلامة، جامعة بنها

* أزرع معاقة بنات:

-المركز الأول/ نرمين هانى ابراهيم، جامعة الإسكندرية

-المركز الثانى/ صفا حافظ عبد المنعم، جامعة بنها

-المركز الثالث/ أسماء جمال السيد، جامعة بنها



* أزرع إعاقة رجال:

-المركز الأول/ مينا عاطف يوحنا، جامعة طنطا

-المركز الثانى/ يوسف رأفت، التعليم العالى

-المركز الثالث/ عبد الرحمن سيد أبو سريع، جامعة بنها

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.