اتحاد تنس الطاولة يعلن دعمه لقائمة ياسر إدريس في انتخابات اللجنة الأولمبية

أعلن الاتحاد المصري لتنس الطاولة، برئاسة اللواء أشرف حلمي، دعمه الكامل للمهندس ياسر إدريس وقائمته في انتخابات مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية، المقرر إجراؤها يوم 25 أبريل المقبل.

و⁩أكد الاتحاد المصري لتنس الطاولة موقفه الداعم لقائمة ياسر إدريس، مشددًا على أهمية توحيد الجهود من أجل مستقبل الرياضة الأولمبية في مصر.

و⁩كانت قائمة إدريس قد تقدمت رسميًا بأوراق ترشحها السبت الماضي، مع بدء فتح باب الترشح لانتخابات اللجنة الأولمبية المصرية للدورة 2024-2028، حيث يترشح إدريس على منصب الرئيس، بينما ينافس المستشار محمد مصطفى على منصب النائب الأول، والدكتور إسماعيل شاكر على منصب النائب الثاني.

كما تضم القائمة اللواء حازم حسني لمنصب السكرتير العام، والأستاذ محمد مطيع لمنصب السكرتير العام المساعد، واللواء شريف القماطي لمنصب أمين الصندوق.

أما مقاعد العضوية، فتضم: الأستاذ محمد عبد المقصود، اللواء أحمد كامل، اللواء أشرف حلمي، اللواء أشرف فرحات، المهندسة آمنة الطرابلسي، اللواء محمد محمود، الكابتن طارق السعيد، الأستاذ أيمن علي، اللواء مجدي اللوزي.

ويحق لـ 31 عضوًا التصويت في انتخابات اللجنة الأولمبية المصرية، حيث تشمل قائمة الناخبين 30 اتحادًا أولمبيًا، إلى جانب البرلمانية آية مدني، العضو الدائم في اللجنة الأولمبية الدولية.

و⁩تضم الاتحادات الأولمبية صاحبة حق التصويت رياضات متنوعة، من بينها تنس الطاولة، الرماية، ألعاب القوى، كرة اليد، السباحة، التجديف، الكرة الطائرة، الهوكي، الإسكواش، التايكوندو، رفع الأثقال، كرة السلة، السلاح، الجودو، الخماسي الحديث، الفروسية، كرة القدم، المصارعة، الشراع، الجمباز، التنس، الدراجات، الريشة الطائرة، القوس والسهم، الثلاثي، الكانوي والكياك، الجولف، الرجبي، الملاكمة، التزحلق الفني على الجليد.

و⁩من المنتظر أن تشهد الانتخابات منافسة قوية، في ظل تحركات عدد من الاتحادات لحسم اختياراتها، وسط تأكيدات بدعم قائمة ياسر إدريس من جهات رياضية عدة.

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