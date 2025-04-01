ضبط 291 قضية مخدرات و56 قطعة سلاح ناري أول أيام العيد

شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مكبرة، لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

حصاد الحملات الأمنية خلال 24 ساعة

أسفرت جهودها خلال الـ 24 ساعة الماضية عن ضبط 291 قضية مخدرات، 56 قطعة سلاح نارى وتنفيذ 56683 حكم قضائى متنوع.

كما أسفرت جهود الحملة الأمنية، عن إعادة 12 دراجة نارية مبلغ بسرقتها، وضبط 25573 مخالفة مرورية متنوعة، وفحص 49 من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 9 منهم، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه كل واقعة على حدة.

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