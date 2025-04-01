تحرير 125 مخالفة للمحلات غير الملتزمة بمواعيد الغلق

حررت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، 125 مخالفة خلال الـ24 ساعة الماضية للمحلات التي لم تلتزم بقرار مجلس الوزراء بشأن مواعيد الغلق لترشيد الكهرباء،.

خطة ترشيد الكهرباء





وكانت الأجهزة الأمنية قد تابعت تنفيذ قرار مجلس الوزراء، بشأن اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء.

وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عن تحرير 125 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بمواعيد الغلق وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.

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