الاحتلال الإسرائيلي يصعد عملياته العسكرية في طولكرم ومخيم نور شمس

صعدت قوات الاحتلال الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، من عملياتها العسكرية في مدينة طولكرم ومخيم نور شمس شرقي المدينة، حيث واصلت لليوم الـ65 تواليًا حملات الاقتحام والمداهمات، ولليوم الـ52 على التوالي في مخيم نور شمس، وسط تعزيزات عسكرية كبيرة وطرد للسكان من منازلهم.

قوات الاحتلال تصعد عملياتها العسكرية في طولكرم



ووفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، دفعت قوات الاحتلال الإسرائيلية بتعزيزات إضافية إلى المخيم، ونفذت سلسلة من المداهمات التي ترافقت مع دهم وتفتيش منازل ومبانٍ سكنية، بالإضافة إلى إجبار عشرات الأهالي في منطقة جبل الصالحين داخل المخيم على مغادرة منازلهم قسرًا، في وقت متأخر من ليلة الإثنين.

وأشارت "وفا" إلى أن الحصار الإسرائيلي المشدد على المخيم ترافق مع دخول آليات عسكرية وجرافات وفرق مشاة إلى أحيائه، حيث نفذت عمليات تخريب وهدم وإحراق طالت البنية التحتية والمنازل، ما أدى إلى تهجير عدد كبير من السكان وتحويل المخيم إلى منطقة شبه خالية من الحياة.

وفي السياق ذاته، ذكرت "وفا" أن قوات الاحتلال الإسرائيلية أقامت حاجزًا عسكريًا على دوار فرعون، المدخل الجنوبي لطولكرم، وأخضعت مركبات المواطنين لتفتيش دقيق، مما تسبب في عرقلة حركة المرور، بالتزامن مع انتشار واسع لفرق المشاة في شوارع المدينة وأحيائها، في محاولة لتقييد حركة السكان، خاصة خلال عطلة العيد.

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