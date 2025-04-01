الثلاثاء 01 أبريل 2025
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محافظات

نائب محافظ البحيرة يتابع انتظام سير العمل بمستشفيات كفر الدوار وأبو حمص

جولة نائب محافظ البحيرة
جولة نائب محافظ البحيرة

قام الدكتور حازم الديب - نائب محافظ البحيرة بجولة تفقدية، تابع خلالها إنتظام سير العمل بمستشفى أبو حمص المركزى والمستشفى الشاملة بكفر الدوار للاطمئنان على
جودة الخدمات العلاجية المقدمة للمرضى ومدى جاهزية المستشفيات خلال إجازة العيد بحضور الدكتور محمد مبارك - مدير مستشفى أبوحمص والدكتور احمد خضر- مدير مستشفى كفر الدوار.

توافر كافة الأدوية والمستلزمات الطبية 

وشملت الجولة تفقد أقسام الاستقبال والطوارئ، العيادات الخارجية، وأقسام الأشعة بأنواعها (المقطعية، التليفزيونية، والعادية)، كما تفقد نائب محافظ البحيرة، صيدليات الطوارئ واطمئن على توافر كافة الأدوية والمستلزمات الطبية والتقى بعدد من المرضى للاطمئنان على مستوى الرعاية الصحية المقدمة لهم. 

تقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين

واكدت محافظ البحيرة، استمرار المتابعة الميدانية لضمان تقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين خلال إجازة عيد الفطر، مشددةً على ضرورة جاهزية المستشفيات والمرافق الطبية للتعامل مع أي حالات طارئة وذلك في إطار حرص المحافظة على صحة وسلامة المواطنين. 

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أبو حمص اجازة العيد البحيرة عيد الفطر أجازة عيد الفطر

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