وقفة حاشدة لأهالي دمنهور ضد تهجير الشعب الفلسطيني (فيديو وصور)

شهدت مدينة دمنهور بمحافظة البحيرة احتشاد المواطنين عقب أداء شعائر صلاة عيد الفطر المبارك بميدان مسجد التوبة في وقفة تأييد لقرار عدم تهجير أهالي غزة وتمسكهم بالبقاء في أرضهم رغم قصف وقتل الالاف في الهجوم علي غزة من جيش المحتل.

العزة لغزة.. لا لمخطط التهجير

حيث رفع المواطنين اللافتات الغاضبة لقتل الأبرياء من أهالي الغزة بدم بارد منها "العزة لغزة.. لا لمخطط التهجير"، "على الوعد معك ياغزة.. نحن ضد المؤمرات الصهيونية لا للتهجير"، "لا لتهجير الفلسطينيين.. كلنا نؤيد قرارات الرئيس السيسي"، "١٠٠ مليون وراك.. كلنا معاك ضد التهجير".

تجمع أهالي من الفئات العمرية المختلفة

كما ردد المواطنون من أهالي محافظة البحيرة الهتافات المتضامنة مع الشعب الفلسطيني والأغاني الوطنية الفلسطينية، وذلك وسط تجمع أهالي من الفئات العمرية المختلفة حاملين الأعلام المصرية والفلسطينية.

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