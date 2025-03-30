المئات يلقون نظرة الوداع علي جثمان الأنبا باخوميوس بالبحيرة (فيديو وصور)

رصدت عدسة "فيتو" توافد المئات من المواطنين علي كنيسة القديس ماري مرقس الرسول (مقر المطرانية بدمنهور) لإلقاء نظرة الوداع علي جثمان نيافة الأنبا باخوميوس، مطران البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية، مساء اليوم الأحد، وذلك عقب انتهاء صلاة قداسة البابا تواضروس الثاني، والآباء المطارنة والأساقفة، صلوات تجنيز مثلث الرحمات في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

لالقاء نظرة الوداع الأخيرة علي جثمان نيافة الأنبا باخوميوس

حيث تم تجهيز الاستعدادات استقبال المواطنين من أبناء مدينة دمنهور ومحافظة البحيرة بكنيسة القديس مار مرقس الرسول لإلقاء نظرة الوداع الأخيرة علي جثمان نيافة الأنبا باخوميوس، مطران البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية.

كما يستعد دير القديس مكاريوس السكندري بجبل القلالي، لاستقبال الجثمان لاتمام مراسم الدفن.

واصل خدمته بكل إخلاص، حتى أصبح مطرانًا لإيبارشية البحيرة

الجدير بالذكر أن الانبا باخوميوس خدمته الرعوية في عدة دول، وانتقل إلى دير الأنبا بيشوي بوادي النطرون منذ أكثر من ستين عامًا، حيث واصل خدمته بكل إخلاص، حتى أصبح مطرانًا لإيبارشية البحيرة، التي ارتقت تحت رعايته إلى آفاقٍ واسعة بفضل حكمته وعلاقاته الطيبة مع جميع المسؤولين، مما جعله رمزًا للتسامح والتآخي.

ولقد كان نيافته طرازًا رفيعًا من القادة الروحيين، تميز بتواضعه الفطري ووطنيته العميقة، لتظل كلماته ومواقفه الوطنية علامة مضيئة في تاريخ مصر ومحفورة في وجدان المصريين، وليبقى رمزا ونموذجًا مضيئًا للوطنية الحقيقية.

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