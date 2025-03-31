احتفالات أهالي البحيرة بوقفة عيد الفطر بنادي ألعاب دمنهور (فيديو)

رصدت عدسة" فيتو "، توافد المئات من أهالي مدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، على نادي ألعاب دمنهور، وذلك احتفالًا بوقفة عيد الفطر المبارك.

استعدادات مكثفة من مجلس إدارة النادي بدمنهور

جاء ذلك وسط استعدادات مكثفة من مجلس إدارة النادي بدمنهور، لاستقبال المزيد من الأعضاء الجمعية العمومية بالنادي، بتوفير المقاعد اللازمة، وتوفير الأمن لمنع دخول غير الأعضاء، حفاظًا على سلامة المواطنين من التكدس.

واحتشد عشرات الأسر بأبنائهم، بمختلف الفئات العمرية بالنادي الاجتماعي بدمنهور، الذي يعتبر أحد الأماكن الهامة بمدينة دمنهور ليقضوا أوقات الفرحة بحلول عيد الفطر المبارك، وسط توفير ساحة لأداء شعائر صلاة العيد، بملعب النادي لأول مرة لأعضاء النادي.

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