توابع زلزال تعديل عقوبات القمة 130.. بيراميدز يرفض استقدام حكام أجانب لمباراته أمام الأهلي.. ويشكل جبهة مع الزمالك.. واتجاه لرفع سعر التذاكر لـ 3500 جنيه

الاهلي وبيراميدز،مازالت تتوالى ردود الأفعال المشتعلة بين الاهلي والزمالك وبيراميدز على خلفية قرار رابطة الأندية المصرية المحترفة بتخفيف العقوبات الموقعة على المارد الأحمر بشأن انسحابه من مباراة القمة ضد الزمالك التي كانت مقررة في افتتاحية مشوار الفريقين بمرحلة التتويج هذا الموسم.

وأصدر الزمالك وبيراميدز والأهلي بيانات خلال الساعات الماضية بعد قرار رابطة الأندية المحترفة بعدم خصم ثلاث نقاط من الأحمر عقب نهاية الموسم .

بيراميدز يرفض حكام أجانب لمباراته أمام الأهلي

وأرسل نادي بيراميدز امس الاثنين خطابًا للاتحاد المصري لكرة القدم، لإبلاغه بإلغاء طلب استقدام طاقم تحكيم أجنبي لمباراته أمام الأهلي.

وخاطب بيراميدز الاتحاد عبر البريد الإلكتروني الرسمي، لإلغاء الطلب الذي سبق وأن قدمه يوم 28 مارس الماضي لاستقدام الطاقم الأجنبي.

وتقام مباراة بيراميدز أمام الأهلي يوم 12 أبريل الجاري في الجولة الثانية من المرحلة الثانية للدوري المصري.

رد اتحاد الكرة

وصرح الدكتور مصطفى عزام، المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم، بأن النادي الأهلي أرسل خطابًا رسميًا للاتحاد عبر البريد الإلكتروني، طلب فيه المضي قدمًا في استقدام طاقم تحكيم أجنبي لإدارة مباراته أمام بيراميدز.

يأتي ذلك بعد أن قررت إدارة بيراميدز إلغاء طلبها المسبق بشأن استقدام الحكام الأجانب.

وأوضح عزام أن هذا الطلب تم قبوله من قبل رئيس الاتحاد، المهندس هاني أبو ريدة، نظرًا لبدء الإجراءات فعليًا ضمن المدة الزمنية المحددة في اللائحة.

رد رابطة الأندية

وأكد مصدر داخل رابطة الأندية المحترفة أن الأهلي يحق له طلب حكام أجانب بصورة طبيعية بعد إلغاء بيراميدز لطلبه".

وأضاف: رابطة الأندية لا تمانع تماما أن يطلب الأهلي استقدام حكام أجانب لمباراة بيراميدز، ولا يوجد ما يمنع ذلك أو يشترط طلب النادي المضيف وحده.

جبهة الزمالك وبيراميدز ضد الأهلي

وكشف مصدر لـ فيتو أن هناك مخططا طرفيه ناديي بيراميدز والزمالك لتكوين جبهة موحدة خلال الفترة القادمة بشأن البيانات المتعلقة بالرد على بيانات الأهلي واتحاد الكرة ورابطة الأندية المحترفة.

وأكد المصدر أن مسئولي ناديي بيراميدز والزمالك سيعقدان جلسة خلال الفترة القادمة لبحث تشكيل جبهة موحدة ضد قرارات الثلاثي نادي الأهلي ورابطة الأندية واتحاد الكرة.

جاء ذلك لرؤية الناديين السماوي والأبيض تضررهم من تراجع رابطة الأندية عن عقوبتها الموقعة ضد الأهلي والاكتفاء باعتباره خاسرا فقط مباراة القمة التي انسحب منها دون خصم ثلاث نقاط أخرى آخر الموسم.

بيراميدز يفتح النار على رابطة الأندية ويكشف سر التراجع عن استقدام حكام أجانب لمباراة الأهلي

فيما كشف هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز، عن سبب إرسال النادي لخطاب رسمي إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، يؤكد فيه إلغاء قراره السابق بشأن طلبه استقدام طاقم حكام أجنبي لمباراة الفريق أمام الأهلي والمحدد لها يوم ١٢ أبريل الجاري، على استاد الدفاع الجوي في ثاني جولات مرحلة حسم الدوري الممتاز.

بيراميدز يكشف سر عدم استقدام حكام أجانب

وقال المدير الرياضي، إن قرار الإدارة بإلغاء طلب استقدام الحكام الأجانب والتراجع عن تحمل تكاليف استقدامهم لإدارة المباراة، جاء بعد قرار مجلس إدارة رابطة الأندية المحترفة بإلغاء خصم الثلاث نقاط من الأهلي ما يضر بالمنافسة على الدوري ويلغي مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الأندية المتنافسة في واقعة انسحاب متكاملة الأركان عقوباتها واضحة في اللائحة، وسبق تطبيقها بنفس التفاصيل قبل أقل من عام على نادي الزمالك.

أضاف المدير الرياضي أنه بعد قرار رابطة الأندية، أصبح الأمر واضحا وجليا للجميع أن المشكلة لا تتعلق بالحكام قدر ما تتعلق بإدارة بطولة الدوري نفسها والتساهل في تطبيق اللوائح والقوانين، والازدواجية في المعايير وإلغاء مبدأ تكافؤ الفرص، وبالتالي لا داع لتكبد آلاف الدولارات لاستقدام الطاقم الأجنبي طالما أن الأمر مرتبط بأمر إدارة المسابقة.

رفع تذاكر المباراة

وانتشرت تقارير خلال الساعات الماضية بأن نادي بيراميدز يفكر في رفع تذاكر مباراته أمام الأهلي إلى 3500 جنيه للدرجة الثالثة.

قرارات رابطة الأندية على انسحاب الأهلي من القمة

وقررت رابطة الأندية المصرية المحترفة، إلغاء قرارها السابق بخصم 3 نقاط من الأهلي في نهاية مسابقة الدوري الممتاز، على خلفية انسحابه أمام الزمالك في مباراة القمة 130، والتي اعتبر الأهلي خاسرًا فيها 3-0.

وبعد دراسة الأوراق الواردة بالشكوى فقد قرر مجلس إدارة الرابطة أن تصبح عقوبة لجنة المسابقات في قرارها رقم (50) والصادر في 15/ 03/ 2025 كالتالي:

1- اعتماد نتيجة المباراة باعتبار نادي الزمالك فائزًا بنتيجة 3-0 وذلك وفقًا للمادة (4.17) من لائحة المسابقة.

2- تحمل الغرامات المالية وفقًا لما جاء في المادة (8.17) من لائحة المسابقة.

قرارات رابطة الأندية عقب انسحاب الأهلي

وكانت القرارات كما يلي:

اعتماد نتيجة المباراة باعتبار الزمالك فائزًا بنتيجة 3-0 وذلك وفقًا للمادة (4.17) من لائحة المسابقة.

خصم ثلاث نقاط من النادي الأهلي بخلاف النقاط الخاصة بالمباراة التي اعتبر فيها مهزومًا "النقاط الخاصة بمباراة الزمالك"، مع تحمل النادي الأهلي جميع الخسائر الناتجة عن فقدان الدخل من العقود التجارية وعقود البث وكافة النفقات الأخرى المترتبة على المشاركة في مباريات المسابقة قبل الانسحاب بناءً على مطالبة صادرة من الجهات أصحاب الحقوق وذلك وفقًا للمادة (8.17) من لائحة المسابقة.

وبعد ذلك تقدم النادي الأهلي بشكوى للجنة الأولمبية المصرية وتم رفض الشكوى وتأييد قرارات رابطة الأندية التي اتخذت في هذا الشأن.

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