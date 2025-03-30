استمرار أزمة القمة 130.. الأهلي يرفض الاستسلام والأولمبية تحسم موقفها.. الأحمر يلجأ لرابطة الأندية.. وسيناريوهات التصعيد تظهر في المشهد

القمة 130، رفض مسئولو النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، رفع الرايات البيضاء في أزمة القمة 130، والخاصة بانسحاب الأهلي من مواجهة الزمالك وتحميل رابطة الأندية واتحاد الكرة مسئولية الأزمة بسبب عدم إقامة المواجهة بحكام أجانب.

وأصدر مسئولو النادي الأهلي بيانا جديدا صباح اليوم الأحد، يتضمن تقدم الأحمر بمذكرتين قانونيتين، الأولى موجهة لرابطة الأندية، للتأكيد على صحة موقف الأهلي بعدم خوض مباراة الزمالك بحكام مصريين، والثانية موجهة للجنة الأولمبية للرد على كافة البنود التي تضمنها بيان اللجنة الأخيرة.

وجاء تحرك النادي الأهلي ليؤكد أن القلعة الحمراء رفعت شعار “لا تراجع ولا استسلام”، حيث كشف مصدر داخل النادي أن سيناريوهات التصعيد متاحة بما في ذلك اللجوء للمحكمة الرياضية الدولية، وأن الأهلي لن يعلن الاستسلام في الأزمة.

مقترح خوض الأهلي الدوري بالناشئين

وشهدت الساعات الماضية، طرح أكثر من سيناريو يتعلق باستكمال الأهلي لبطولة الدوري الممتاز، من بينها استكمال المسابقة بفريق الناشئين، وترك المجال أمام الفريق الأول للتركيز في دوري أبطال أفريقيا.

وقال الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق: إن هناك رأي لخوض باقي مباريات الدوري بالناشئين، لكنه شدد على أنه يرفض هذا الرأي تماما، وأن التجربة أمام طلائع الجيش في كأس الرابطة كانت مريرة بالنسبة له ولكل أهلاوي، وأن الأهلي لا يخوض أي بطولة إلا بمظهره القوي، باستثناء بطولات أقل أهمية مثل كأس الرابطة، مؤكدا أن الدوري المصري يظل هدفا رئيسا للفريق.

وأوضح أنه رغم كل الظروف فإنه لا يزال أمام الأهلي سبع مباريات، وإذا تمكن من الفوز بها جميعا، فسيصبح "البطل الفعلي" للدوري.

وأضاف: "الأهلي لو كسب السبع مباريات، سيحسم موقفه في الدوري ويؤكد جدارته، كما أنه سيضمن المشاركة في دوري أبطال أفريقيا، ويثبت أنه اتخذ موقفا حازما لكنه لا يزال يقاتل في الملعب".

وأشار شوبير إلى أن قرار استكمال الدوري يعود في النهاية إلى مجلس إدارة الأهلي، موضحًا أنه سيظل داعما للنادي في جميع الأحوال.

وواصل: "أحيانا بتخرج وأنت متعور بس بتقول مش مهم، أنا خلاص بدأت أحط نظام لكرة القدم في مصر".

وختم شوبير حديثه قائلًا: "أنا أعبر عن وجهة نظري الشخصية، ولا أمثل النادي في هذا الرأي، لكني أرى أن الأهلي عليه استكمال مبارياته المتبقية في الدوري، لأن ذلك سيؤكد للجميع أنه لا يزال رقمًا صعبًا في الكرة المصرية".

وطرح أحمد شوبير سؤالًا على جمهور نادي الأهلي "الانسحاب من الدوري أم الاستكمال بالناشئين أم الاستمرار بالفريق الأول؟".

الأولمبية تحسم موقفها

ومن جانبه كشف مصدر داخل اللجنة الأولمبية، أن أزمة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك قد انتهت بالبيان الذي صدر مؤخرا، وأن اللجنة الأولمبية تعاملت مع الأزمة من المنظور اللائحي، وأن الأهلي لم يقدم ما يبرهن على أحقيته في رفض خوض مباراة الزمالك بحكام مصريين.

وقال المصدر: إن اللجنة الأولمبية أغلقت ملف أزمة مباراة القمة، وأنه لن يتم فتح الملف مجددا إلا حال تقديم مستندات جديدة تثبت أحقية الأهلي وصحة موقفه.

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