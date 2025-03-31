مواجهتان فقط جمعتهما، بيراميدز يسعى لرد الاعتبار أمام الجيش الملكي

يلتقي فريقا بيراميدز والجيش الملكي لأول مرة بدوري أبطال أفريقيا مساء غد الثلاثاء على استاد الدفاع الجوي، في إطار ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

تاريخ مواجهات بيراميدز والجيش الملكي

وتعد تلك المرة الأولى التي يلتقي فيها بيراميدز والجيش الملكي في دوري أبطال أفريقيا لكنهما ليست المرة الأولى بتاريخ لقاءاتهما، حيث سبق أن التقيا في مواجهتين فقط بدور المجموعات في البطولة الكونفدرالية الأفريقية موسم 2023.

وتعادل بيراميدز مع الجيش الملكي إيجابيًا 2-2 في الجولة الأولى على استاد الدفاع الجوي

وفي لقاء الجولة الخامسة، خسر بيراميدز بنتيجة 1-0 في المغرب.

موعد مباراة بيراميدز والجيش الملكي

ويحل الجيش الملكي ضيفا على بيراميدز في التاسعة مساء غد الثلاثاء على استاد الدفاع الجوي، في إطار ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة بيراميدز والجيش الملكي

أقيم اليوم الإثنين، بأحد فنادق التجمع الأول الاجتماع الفني لمباراة بيراميدز والجيش الملكي المغربي، في إطار مباريات دوري أبطال أفريقيا.

وتم الاتفاق على أن يرتدي نادي بيراميدز الزي الأساسي، الأزرق في الأبيض، فيما يرتدي حارس المرمى الزي الأخضر الكامل.

ويرتدي نادي الجيش الملكي قميصه الأساسي الأبيض في الأسود، ويرتدي حارس المرمى الزي البرتقالي الكامل.

وتم التأكيد على وصول الفريقين إلى ملعب اللقاء قبل انطلاق المباراة بساعة ونصف على أقصى تقدير مع ضرورة تسليم تشكيلي الفريقين بمجرد الوصول مباشرة إلى ملعب اللقاء.

ومثل بيراميدز في الاجتماع الفني، اللواء هشام زيد مدير المباريات، وشريف جمال مدير العلاقات العامة، وعاطف شادي مدير المركز الإعلامي، وأحمد سمير مدير التشغيل، وزياد أشرف منسق إداري.

حكام مباراة بيراميدز والجيش الملكي

ويقود مباراة بيراميدز والجيش الملكي تحكيميًا الصومالي عمر عبد القادر أرتان، ويعاونه الموزمبيقي أرسينيو مارنجيل، والكيني جيلبيرت شيريوت كحكمين مساعدين، ويتواجد التنزاني أحمد علي كحكم رابع.

ويتواجد على تقنية الفيديو الثنائي توم أبو نجيل، أخونا ماكاليما من جنوب أفريقيا، ويراقب المباراة الليبي جمال سالم، ويتولى مراقبة الحكام ليم كي شونج من موريشيوس.

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