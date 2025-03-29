أرقام مرعبة، عدد ضحايا زلزال ميانمار يتجاوز الألف

ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب ميانمار إلى 694 قتيلًا و1,670 جريحًا، وفق ما أعلنه المجلس العسكري الحاكم في البلاد اليوم السبت.

وضرب زلزال بقوة 7,7 درجات شمال غرب مدينة ساجاينج في وسط ميانمار بعد ظهر الجمعة، حيث تسبب بدمار كبير في مناطق عدة من البلاد.

وفي تايلاند، قالت السلطات في بانكوك إن 10 أشخاص قتلوا وأصيب 16 وهناك 101 مفقود في ثلاثة مواقع بناء، تمثل مباني شاهقة.

ووقع الزلزال الذي بلغت قوته 7.7 درجة على مقياس ريختر في منتصف ليل السبت - الأحد، وكان مركزه بالقرب من ماندالاي، ثاني أكبر مدينة في ميانمار. وأعقبته هزات لاحقة، بلغت قوة إحداها 6.4 درجة.

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