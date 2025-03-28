26 قتيلًا الحصيلة الأولية لزلزال ميانمار

قال متحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن التقارير الأولية عن تأثير زلزال ضرب ميانمار اليوم الجمعة بقوة 7.7 درجة تشير إلى أضرار جسيمة في وسط البلاد، فيما تحدثت تقارير عن سقوط ما لا يقل عن 26 قتيلا في ميانمار وتايلاند جراء الزلزال القوي.

وأضاف "نجمع معلومات عن الأشخاص المتضررين، والأضرار التي لحقت بالبنية التحتية، والاحتياجات الإنسانية العاجلة للتحرك".

3 قتلى و90 مفقودا في تايلاند

في تايلاند، قال المعهد الوطني لطب الطوارئ إن شخصا على الأقل لقى حتفه وتم إنقاذ عشرات العمال من تحت أنقاض ناطحة السحاب التي كانت تحت الإنشاء في بانكوك.

وأعلنت سلطات بانكوك العاصمة منطقةً منكوبة، وقالت إنها بحاجة إلى متابعة المناطق المتضررة ومساعدة الأشخاص الذين قد لا يزالون معرضين للخطر.

وقال شهود إن الناس هرعوا وسط حالة من الذعر إلى شوارع بانكوك، بعضهم من نزلاء فنادق يرتدون أردية الحمام أو ملابس السباحة.

وقال وزير الدفاع التايلاندي فومتام ويتشاتشاي أن 3 أشخاص لقوا حتفهم ومازال 90 في عداد المفقودين إثر انهيار بناية تحت الانشاء جراء الزلزال الذي ضرب البلاد في وقت سابق اليوم الجمعة.

ولم يقدم وزير الدفاع فومتام ويشاياتشاي مزيدا من التفاصيل بشأن جهود الإنقاذ الجارية، لكن المستجيبين الأوائل قالوا إنه تم إنقاذ 7 أشخاص حتى الآن من خارج المبنى المنهار.

20 قتيلا جريحا في ميانمار

وفي ميانمار (بورما)، حيث وقع الزلزال، أفادت مصادر طبية بمقتل حوالي 20 شخصا، جراء الزلزال، في حصيلة أولية.

قال شهود إن 3 أشخاص على الأقل لقوا حتفهم في بلدة تاونجو في ميانمار جراء انهيار جزئي لمسجد، بينما أفادت وسائل إعلام محلية بمقتل شخصين على الأقل وإصابة 20 آخرين بعد انهيار فندق في بلدة أونغ بان بولاية شان.

وفي ماندالاي، ثاني أكبر مدينة في ميانمار والقريبة من مركز الزلزال، تسبب الزلزال في أضرار في جزء من القصر الملكي السابق وبعض المباني، طبقا لمقاطع فيديو وصور، تم نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وفي منطقة ساجاينغ، إلى الجنوب الغربي من ماندالاي مباشرة، انهار جسر، عمره 90 عاما.

ووردت أنباء عن أضرار أيضا في الصين، حيث أفادت وسائل إعلام بأن الزلزال شعر به سكان إقليمي يونان وسيتشوان وتسبب في إصابات وأضرار بالمنازل في مدينة رويلي على الحدود مع شمال ميانمار.

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