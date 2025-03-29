لحظة مرعبة.. زلزال قوي يحول مسبحًا على سطح بناء إلى شلال مدمر (فيديو)
تداول مستخدمو مواقع التواصل مشهدا مخيفا للحظة سقوط مياه حوض سباحة من سطح مبنى شاهق على الناس في الشارع، إثر زلزال قوي ضرب جنوبي الصين.
وتسببت مياه حوض السباحة المنسكبة بجرف الناس في الشارع والإطاحة بهم، وإحداث فوضى عارمة بالمكان.
وأعلنت السلطات في ميانمار، اليوم السبت، ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد أمس إلى 1002 قتيل و2376 مصابا.
وضرب زلزال بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر ميانمار، أمس الجمعة، حيث شعر به سكان خمس دول مجاورة، بما في ذلك تايلاند. وأفادت السفارة الروسية في ميانمار لـ "ريا نوفوستي" أنه لم ترد تقارير عن وقوع إصابات بين الروس.
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