تايلاند تشكر مصر لجهودها في إطلاق سراح الرهائن التايلانديين الخمسة في غزة

تلقي د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، اتصالًا هاتفيًا من "ماريس سانجيا مبونجسا" وزير خارجية تايلاند، اليوم.

تطورات العلاقات الثنائية بين مصر وتايلاند

تطرق الوزيران إلى تطورات العلاقات الثنائية بين مصر وتايلاند، حيث توافقا على أهمية استغلال حالة الزخم الإيجابي التي شهدتها العلاقات الثنائية خلال العام المنصرم، في ضوء تزامنها مع الذكري السبعين لتدشين العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، بما في ذلك تعزيز مختلف جوانب العلاقات الثنائية على الصعيد السياسي والاقتصادي والثقافي.

كما أشاد الوزير عبد العاطي بتوقيع البلدين لمذكرة تفاهم مشتركة في ديسمبر ٢٠٢٤ لتدشين لجنة تجارية مشتركة وخطة عمل للتعاون الاقتصادي بين البلدين، مؤكدًا على ضرورة الاستفادة من تلك الخطوة الهامة لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين في ظل وجود فرص اقتصادية واعدة، لاسيما مع انضمام تايلاند مؤخرًا كعضو شريك في تجمع البريكس.

المساعي المصرية لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار

من ناحية أخرى، وجه الوزير التايلاندي الشكر لمصر لجهودها التي أدت إلى إطلاق سراح الرهائن التايلانديين الخمسة الذين تم احتجازهم في غزة، مُثمنًا الدور المصري الفاعل والمستمر منذ اللحظة الأولي لاندلاع الأزمة.

وحرص الوزير عبد العاطي على إطلاع "سانجيا مبونجسا" على تطورات الأوضاع في المنطقة، بما في ذلك المساعي المصرية لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار، بمراحله الثلاث، مؤكدًا على أولوية توفير وإدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، وتوفير مُتطلبات التعافي المُبكر لمواجهة حجم التدمير الذي عانى منه القطاع طوال الفترة الماضية.

مخرجات القمة العربية غير العادية

في سياق مُتصل، سلط وزير الخارجية الضوء على أهم مخرجات القمة العربية غير العادية، مبرزًا تفاصيل الخطة المصرية لإعادة إعمار غزة، مشيرًا إلى استضافة مصر لمؤتمر وزاري رفيع المستوى خلال الشهر المقبل لحشد الدعم اللازم للخطة العربية، بالتعاون مع السلطة الفلسطينية والأمم المتحدة.

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