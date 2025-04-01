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محافظات

أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 1-4-2025 في محافظة الفيوم

اسعار الدواجن في
اسعار الدواجن في الفيوم، فيتو

استقرت  اسعار الدواجن في محافظة الفيوم، في أيام عيد الفطر المبارك، وتراوحت الاسعار اليوم الثلاثاء، مابين  95 و100 جنيه للكيلو، بحسب موقع التاجر واسمه التجاري، وسعر كيلو الفراخ البيضاء تربية بيتي 90 جنيها، وسعر كيلو الفراخ البيضاء الأمهات 85 جنيها، كما تراوحت أسعار الفراخ البلدى مابين 100 و115 جنيها، واسعار البط المولر مابين 95، و100 جنيه للكيلو، والبط الفرنساوي  الابيض مابين 85  و90 جنيها، والبط البلدي هجين مابين  120    و130 جنيها، والبط البلدي الحر تربية بيتي 140  إلى 150جنيها،  وسعر كيلو الأرنب البلدي 120 جنيها، والبط الميسكوفي 150 جنيها، وتراوح سعر بيع كيلو الفراخ الرومي ما بين 160 و175 جنيها.

اسعار مشتقات الدواجن في أسواق الفيوم  

وتراوح سعر كيلو البانيه   210  و 220 جنيها  وفي السوبر ماركت 235 جنيها،  وكيلو الاوراك 105 جنيها، وكيلو كبد وقوانص 120 جنيها، كيلو صدور بالعظم 150 جنيها، كيلو الدبابيس150 جنبها، كيلو شيش طاووق 210 جنيها، كيلو حمام كداب 150 جنيها، كيلو كبدة صافى 130  جنيها، كيلو بانيه استربس صوبع 210 جنبها، كيلو بانيه شاورما مكعبات 210 جنيها، كيلو بانيه مخلى صدور سليمه 210 جنيها، كيلو الاجنحة 70 جنيها، كيلو الهياكل 45 جنيها.

مبادرة تخفيض اسعار اللحوم البلدية

كان الدكتور احمد الانصاري محافظ الفيوم، قد أعلن عن تدشين المرحلة الثالثة لمبادرة تخفيض أسعار اللحوم البلدية داخل مدينة الفيوم،  وتطبق اسعار المبادرة يوم الخميس من كل اسبوع، ويصل سعر الكيلو الي 325 جنيها، ويتم البيع في 8 منافذ موزعة علي أحياء مدينة الفيوم بالكامل ومدينتي ابشواي وسنورس، ويشارك في المبادرة عدد مربي الماشية ومحلات الجزارة وسلسلتين لتجارة المواد الغذائية الشهيرة بمدينتي ابشواي الفيوم.

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يذكر أن أسعار اللحوم الحمراء في القري والمراكز الأخري تتراوح ما بين 300 و350 جنيها حسب طبيعة كل قرية أو مركز علي حده، فالقري التي بها عدد مربين كبير ينخفض فيها السعر عن باقي القري.

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