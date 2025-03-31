الإثنين 31 مارس 2025
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حوادث

القبض على قائد سيارة بتهمة دهس شاب في أكتوبر

ضبط متهم، فيتو
ضبط متهم، فيتو

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على قائد سيارة دهس شاب بسيارته أثناء استقلاله موتوسيكل، مما أسفر عن مصرعه فى مدينة 6 أكتوبر.

حادث مدينة 6 أكتوبر اليوم

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة، قد تلقت بلاغا من الأهالى يفيد بوقوع حادث مروري بمدينة 6 أكتوبر، وعلى الفور انتقل رجال مرور الجيزة لمكان الواقعة.


وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم سيارة بتروسيكل مما أسفر عن شاب قائد الموتوسيكل، مما أسفر عن مصرعه، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتحفظ فريق من رجال المباحث من كاميرات المراقبة لتفريغها للوقوف على ملابسات الواقعة، وضبط مالك السيارة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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